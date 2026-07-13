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Caso Master Advogado que fez delação de Mauro Cid se reúne com Vorcaro Escritório de Cezar Bitencourt já se reuniu duas vezes com ex-banqueiro após ter sido procurado

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O advogado Cezar Bitencourt, responsável por conduzir o acordo de colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid na investigação sobre a trama golpista, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, se reuniu no último fim de semana com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, na Penitenciária da Papuda, em Brasília.

A informação sobre o encontro realizado no fim de semana foi divulgada pelo Metrópoles e confirmada pelo GLOBO.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, essa não foi a única conversa entre as partes. O escritório de Bitencourt já se reuniu duas vezes com Vorcaro, após ter sido procurado pelo ex-banqueiro para discutir sua situação jurídica. No entanto, não há nenhum acordo fechado até o momento, segundo pessoas próximas aos advogados.

Atualmente, Vorcaro é representado pelo advogado Sérgio Leonardo, que permanece à frente de sua defesa.

O ex-banqueiro já tentou firmar um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. As negociações ocorreram em duas oportunidades, mas as propostas apresentadas não foram aceitas pelas autoridades.

Vorcaro está preso preventivamente na Papudinha no âmbito das investigações da Operação Compliance Zero, que apura um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes envolvendo o Banco Master e agentes públicos.

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