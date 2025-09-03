A- A+

BRASIL Advogados de Bolsonaro e Braga Netto defenderam Dirceu e Delúbio no Mensalão; relembre Celso Vilardi e José Luis Oliveira Lima, defensores do ex-presidente e do general, acumularam experiências em grandes processos de repercussão nacional

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta terça-feira (2) o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus, acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022. A denúncia será analisada pelos ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

No período da tarde, os advogados dos réus começaram a apresentar suas defesas. Entre eles, Celso Vilardi, contratado em janeiro de 2025 para reforçar a equipe de Bolsonaro, e José Luis Oliveira Lima, conhecido como Juca, defensor do general Walter Braga Netto.

Celso Vilardi: do Mensalão à defesa de Bolsonaro

Professor de Direito Penal Econômico na FGV-SP e fundador do escritório Vilardi e Advogados, Vilardi acumulou mais de 30 anos de atuação em casos de grande repercussão. Foi advogado do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares no processo do Mensalão, defendeu executivos da empreiteira Camargo Corrêa na anulação da Operação Castelo de Areia, a empresa Andrade Gutierrez na Lava Jato e o empresário Eike Batista, além de atuar no caso da fraude contábil das Lojas Americanas.

Apesar de hoje defender Bolsonaro, Vilardi assinou um manifesto de juristas criticando a condução do governo durante a pandemia e os ataques às instituições. No entanto, a entrada de Vilardi no caso chegou a gerar desconfianças entre aliados de Bolsonaro. Antes de assumir a defesa do ex-presidente, ele chegou a conceder entrevistas elogiando as investigações da Polícia Federal.





Em uma delas, disse considerar “indiscutível a existência de uma organização criminosa” e que havia “indícios consistentes contra as pessoas indiciadas”, inclusive contra Bolsonaro. Depois, passou a dizer que, ao conhecer o processo de forma integral, sua avaliação mudou.

José Luis Oliveira Lima, advogado do general Braga Netto

Advogado do general Braga Netto, preso preventivamente desde dezembro de 2024 por suspeita de tentativa de obstrução das investigações sobre a trama golpista, Juca possui um histórico de atuações em processos de grande repercussão. Defendeu o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu no julgamento do Mensalão, tornando-se amigo pessoal do petista, e também representou Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, e o doleiro Alberto Youssef, ambos alvos da Lava Jato.

Juca atuou ainda em casos de grande repercussão criminal, como a defesa do médico Roger Abdelmassih, condenado por estupro, e do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, denunciado por assédio sexual. Apesar de hoje defender um general do núcleo bolsonarista, já fez críticas públicas a Bolsonaro, classificando sua atuação como “populismo rasteiro” e assinando, em 2022, carta em defesa da democracia lida na USP.

