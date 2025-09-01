A- A+

Justiça Advogados de réus da trama golpista se reúnem com ministros do STF antes de julgamento Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino receberam defensores, que apresentaram argumentos dos clientes

Advogados dos réus da trama golpista estivaram nas últimas semanas com ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

As reuniões ocorreram dias antes do início do julgamento da ação penal que analisa se houve uma tentativa de golpe de Estado e que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados como réus.

Essas reuniões entre advogados e ministros do STF antes de julgamentos importantes são corriqueiras.

Nelas, os defensores apresentam seus posicionamentos e, em alguns casos, entregam documentos a serem analisados. Parte dos encontros ocorre no Salão Branco do STF, no intervalo entre as sessões.

Matheus Milanez, que defende o ex-ministro Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), e Eumar Novacki, responsável pela defesa do ex-ministro Anderson Torres (Justiça), encontraram-se, em momentos separados, com três dos ministros: Alexandre de Moraes (que é o relator), Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Demóstenes Torres, advogado do ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, e Andrew Fernandes Farias, que atua para o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), também relataram ter encontrado parte dos ministros da Primeira Turma.

As defesas dos oito réus pediram a absolvição dos seus clientes nas chamadas alegações finais do processo. Já a Procuradoria-Geral da República ( PGR) defendeu a condenação de todos.

O julgamento começa na terça-feira, na Primeira Turma, e está programado para durar até o dia 12 de setembro, em oito sessões divididas em cinco dias.

