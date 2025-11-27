Qui, 27 de Novembro

Posse

Aécio assume PSDB e indica que partido pode apoiar Tarcísio em 2026

A manifestação pode isolar outros nomes da direita que tentam o apoio de partidos de centro

Aécio afirmou que para que isto ocorra, Tarcísio "não pode ser candidato apenas de Bolsonaro"Aécio afirmou que para que isto ocorra, Tarcísio "não pode ser candidato apenas de Bolsonaro" - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agencia Brasil

O novo presidente nacional do PSDB, o deputado Aécio Neves (MG), afirmou nesta quinta-feira, durante evento em que assumiu o controle da Executiva do partido, que pode fechar apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), caso ele se candidate à presidência no ano que vem.

Aécio afirmou, entretanto, que para que isto ocorra, Tarcísio "não pode ser candidato apenas de Bolsonaro". A manifestação pode isolar outros nomes da direita que tentam o apoio de partidos de centro para se cacifar à disputa, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e até mesmo o agora tucano Ciro Gomes (CE), que não descarta se lançar no ano que vem.

— Se Tarcísio for apenas o candidato de Bolsonaro, não o apoiaremos — disse o parlamentar, que deixou claro que as negociações ainda estão em andamento e que tudo dependerá dos próximos movimentos do governador de São Paulo.

Apesar de fazer a ressalva em relação ao vínculo entre Tarcísio e Bolsonaro, Aécio contou com a presença de lideranças bolsonaristas no evento em que oficializado como presidente da legenda.

O vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes, e o líder de Bolsonaro na Casa, Sóstenes Cavalcante (ambos do PL do Rio) fizeram discursos em cima do palco, ao lado de Aécio. Em suas falas, ressaltaram a admiração mútua e fizeram críticas diretas ao PT.

— Eu aprendi a fazer oposição vendo o PSDB atuar contra os petistas, admirava Fernando Henrique e os posicionamentos do partido — disse Sóstenes, para aplausos de Aécio.

Líder dos tucanos, Aécio também mirou a gestão petista e se disse "injustiçado" pela Operação Lava-Jato. Ele reforçou o plano de eleger 30 deputados federais e “recolocar o PSDB no tabuleiro político”, em 2026.

— Eu e outros companheiros fomos injustiçados nos últimos anos. Seguimos firmes no propósito de combater os desmandos das gestões petistas e nos manteremos contra os extremos, a polarização que tomou conta do nosso país — disse.

Presente ao evento, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) disse que "o fortalecimento do PSDB é o fortalecimento do debate saudável no Congresso. A presença dos bolsonaristas, entretanto, não ocorreu sem mal-estar: depois das falas de deferência dos bolsonaristas, um telão exibiu um vídeo institucional do PSDB, no qual um narrador dizia que o país estava cansado da polarização política.

Enquanto o texto era lido, imagens dos deputados Nikolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro em embates com petistas foram exibidas. Os presentes não comentaram a veiculação.

