Aécio é absolvido pelo TRF-3 de corrupção passiva em caso envolvendo acusação de Joesley Batista

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região absolveu por unanimidade, na manhã desta quinta-feira, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), no caso aberto após a entrega de gravações realizadas pelo empresário Joesley Batista, acionista da J&F. O empresário denunciava ter feito o pagamento de R$ 2 milhões ao tucano.

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, quando Aécio ainda era senador, em 2017, ele e a irmã Andreia Neves teriam pedido a Joesley R$ 2 milhões em troca de uma eventual atuação do tucano em favor da JBS, controlada da J&F, no Congresso.

De acordo com o advogado de Aécio Neves, Alberto Toron, os desembargadores entenderam que não ficou comprovado que os valores recebidos pelo político tiveram origem em atos ilícitos. A defesa argumentou no processo que o montante era relacionado à transação de um imóvel da família Neves, avaliado em cerca de R$ 20 milhões e que teria sido ofertado a Joesley Batista.

“O valor de R$ 2 milhões foi reconhecido como um adiantamento da transação e não como propina”, disse Toron e a advogada Luiza Oliver, também da equipe de defesa de Aécio, em nota.



Ainda de acordo com Toron, os desembargadores chegaram à conclusão de que a gravação realizada pelo empresário Joesley Batista “foi previamente arquitetada, com auxílio de membros do Ministério Público, (...) a fim de garantir aos delatores os melhores benefícios no acordo que firmaram com a Procuradoria-Geral da República”.

