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Eleições 2026 Aécio e Barbosa discutem caminho antipolarização O encontro entre os dois, cotados para concorrer à Presidência como alternativas ao lulismo e ao bolsonarismo, indica uma possível conversa para uma aliança

Aécio Neves, deputado federal e presidente nacional do PSDB, e Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), se encontraram ontem para discutir o cenário eleitoral de 2026 e prospectar uma possível aliança. O encontro, que ocorreu em livraria no Rio de Janeiro, foi noticiado pelo jornal O Globo e confirmado pelo Estadão.

Aécio classificou a reunião como "um café entre dois mineiros preocupados com o Brasil" e disse que os dois "prospectaram cenários". Segundo ele, as pesquisas eleitorais das próximas semanas vão avaliar "a potencialidade desse caminho". O ponto de convergência entre os dois é a busca por "construir um caminho fora da polarização", de acordo com o deputado do PSDB.

O encontro entre os dois, cotados para concorrer à Presidência como alternativas ao lulismo e ao bolsonarismo, indica uma possível conversa para uma aliança.

A conversa ocorre duas semanas após a filiação de Barbosa ter sido anunciada pelo DC (Democracia Cristã). O movimento habilitou o ex-ministro à disputa eleitoral e, por isso, o DC retirou a pré-candidatura do ex-ministro Aldo Rebelo, que foi expulso do partido. Barbosa, porém, não confirmou se será, de fato, candidato.

Mensalão

Aécio vê força de Barbosa pela atuação do ex-ministro no julgamento do mensalão, quando era presidente do STF. Para Aécio, ele tem um "recall importante entre parte da população por sua atuação na época do mensalão".

O presidente do PSDB, por outro lado, tem evitado se colocar como pré-candidato. Em entrevista na última segunda-feira ao portal O Antagonista, Aécio afirmou que só entra na disputa presidencial se conseguir viabilizar seu nome.

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