Política Aécio Neves no "Direto de Brasília" da próxima terça (25) O deputado dará entrevista ao podcast dois dias antes da convenção do PSDB, da qual sairá eleito, por unanimidade, novo presidente do PSDB

Dois dias antes da convenção do PSDB, da qual sairá eleito, por unanimidade, novo presidente do PSDB, o deputado Aécio Neves (MG) estará no meu podcast "Direto de Brasília", em parceria com a Folha de Pernambuco. Na pauta, seus planos para soerguer o partido, que perdeu grandes lideranças, governadores e prefeitos. Também o quadro nacional, a sucessão presidencial e nos estados, incluindo Minas.

Aécio tem defendido a retomada de bandeiras históricas do PSDB, como responsabilidade fiscal e modernização da gestão pública, para reconstruir a identidade tucana. A meta traçada por ele para 2026 é ambiciosa: ampliar a bancada federal dos atuais 13 deputados para 30.

Natural de Belo Horizonte, Aécio é neto do ex-presidente Tancredo Neves, com quem adquiriu suas primeiras experiências políticas. Foi eleito governador de Minas Gerais em 2002, sendo reeleito em 2006 como o mais votado da história do estado. Renunciou ao cargo em março de 2010 para concorrer ao Senado, elegendo-se novamente com a maior votação da história.

Escolhido em 2013 para presidir o PSDB, foi o candidato do partido à Presidência da República em 2014, tendo como principal adversária a candidata à reeleição, Dilma Rousseff (PT), com quem foi para o segundo turno.

O "Direto de Brasília" vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e também em cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem ainda o programa a Gazeta News (Grupo Collor) em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV, sob o comando do jornalista Heron Cid; e ainda a Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras, além TV LW, de Arcoverde.

