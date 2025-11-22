Sáb, 22 de Novembro

Política

Aécio Neves no "Direto de Brasília" da próxima terça (25)

O deputado dará entrevista ao podcast dois dias antes da convenção do PSDB, da qual sairá eleito, por unanimidade, novo presidente do PSDB

Aécio tem defendido a retomada de bandeiras históricas do PSDBAécio tem defendido a retomada de bandeiras históricas do PSDB - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Dois dias antes da convenção do PSDB, da qual sairá eleito, por unanimidade, novo presidente do PSDB, o deputado Aécio Neves (MG) estará no meu podcast "Direto de Brasília", em parceria com a Folha de Pernambuco. Na pauta, seus planos para soerguer o partido, que perdeu grandes lideranças, governadores e prefeitos. Também o quadro nacional, a sucessão presidencial e nos estados, incluindo Minas.

Aécio tem defendido a retomada de bandeiras históricas do PSDB, como responsabilidade fiscal e modernização da gestão pública, para reconstruir a identidade tucana. A meta traçada por ele para 2026 é ambiciosa: ampliar a bancada federal dos atuais 13 deputados para 30.

Natural de Belo Horizonte, Aécio é neto do ex-presidente Tancredo Neves, com quem adquiriu suas primeiras experiências políticas. Foi eleito governador de Minas Gerais em 2002, sendo reeleito em 2006 como o mais votado da história do estado. Renunciou ao cargo em março de 2010 para concorrer ao Senado, elegendo-se novamente com a maior votação da história.

Escolhido em 2013 para presidir o PSDB, foi o candidato do partido à Presidência da República em 2014, tendo como principal adversária a candidata à reeleição, Dilma Rousseff (PT), com quem foi para o segundo turno.

O "Direto de Brasília" vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e também em cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem ainda o programa a Gazeta News (Grupo Collor) em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV, sob o comando do jornalista Heron Cid; e ainda a Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras, além TV LW, de Arcoverde.

Entram como parceiros na mídia institucional o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

