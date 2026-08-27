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Eleição 2026

Aécio Neves retoma conversas sobre candidatura ao Senado por Minas Gerais

Tucano avalia disputar uma das duas vagas ao Senado nas eleições deste ano

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O presidente nacional do PSDB e deputado federal, Aécio Neves, voltou a avaliar a possibilidade de disputar uma vaga no Senado por Minas Gerais nas eleições de 2026O presidente nacional do PSDB e deputado federal, Aécio Neves, voltou a avaliar a possibilidade de disputar uma vaga no Senado por Minas Gerais nas eleições de 2026 - Foto: Reprodução/Redes sociais

O presidente nacional do PSDB e deputado federal, Aécio Neves, voltou a avaliar a possibilidade de disputar uma vaga no Senado por Minas Gerais nas eleições de 2026. A movimentação ocorre após integrantes da federação formada por PSDB, Cidadania e PDT defenderem publicamente que o tucano reveja a decisão de não participar da disputa deste ano.

Aécio havia sinalizado anteriormente que não pretendia concorrer nas eleições, após cerca de quatro décadas ocupando cargos eletivos. No entanto, o cenário político mineiro levou o dirigente partidário a reabrir as conversas sobre uma eventual candidatura.

Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (27), Aécio mantém diálogo com o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, candidato do PDT ao governo de Minas e nome apoiado pela federação. A possibilidade de composição entre os dois grupos está entre os fatores considerados nas negociações.

A eventual entrada de Aécio na corrida pelo Senado também movimentaria a disputa pelas duas cadeiras destinadas a Minas Gerais. O estado conta com uma série de nomes que já colocaram suas candidaturas ou pré-candidaturas em campo para a eleição de outubro.

Apesar das articulações, Aécio ainda não confirmou oficialmente que será candidato. A expectativa é de que uma definição sobre o futuro eleitoral do tucano ocorra nos próximos dias. Pelo calendário eleitoral, ainda existe prazo para alterações nas candidaturas majoritárias, caso a decisão seja pela entrada na disputa.

Aécio Neves é ex-governador e ex-senador por Minas Gerais e atualmente exerce mandato de deputado federal. Em 2026, ele também ocupa a presidência nacional do PSDB, função que tem ampliado sua participação nas articulações políticas do partido.

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