EX-PRESIDENTE

Aeronaves a detenção discreta: PF já tem plano para prender Bolsonaro e se prepara para cenários

Corporação aguarda uma decisão do ministro Alexandre de Moraes com planejamento detalhado

Ex-presidente Jair Bolsonaro completou 100 dias preso Ex-presidente Jair Bolsonaro completou 100 dias preso  - Foto: Sergio Lima / AFP

Com o processo que condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão chegando à reta final, a Polícia Federal (PF) já traçou um plano para a eventual detenção do ex-presidente.

Os preparativos incluem desde o uso de aeronaves até métodos para uma operação “rápida e discreta”. Os detalhes estão sendo discutidos na cúpula da corporação enquanto se aguarda uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação em que ex-mandatário foi sentenciado.

Integrantes da corporação com conhecimento do assunto afirmam que a PF se prepara para “todos os cenários” e que o planejamento “já está pronto” para cumprir uma eventual ordem de prisão.

O plano prevê ações coordenadas para evitar tumultos, incluindo contingências para manifestações em frente ao condomínio onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, em Brasília, e a mobilização de efetivo reforçado caso seja necessário garantir a segurança da operação. Tudo é avaliado — do tamanho do comboio à logística de transporte aéreo.

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que a prisão em regime fechado de Bolsonaro deve ocorrer até o fim de 2025. A expectativa é que, com o avanço dos trâmites judiciais e a baixa probabilidade de reversão da condenação, o caso esteja encerrado este ano. 

Atualmente, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar por descumprimento de medidas cautelares impostas em outra investigação, que apura a tentativa de coagir o STF por meio de articulações no exterior para evitar punições no caso da trama golpista.

