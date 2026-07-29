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ELEIÇÕES 2026 Afastada de Flávio, federação União-PP pode abandonar palanque do PL e Ciro no Ceará para apoiar PT Desentendimentos entre integrantes da federação levaram o caso à Justiça

A pouco mais de uma semana para o fim do período das convenções, o candidato do PL a presidente, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), sofreu mais um revés na tentativa de atrair setores da federação que reúne União Brasil e PP. Divididos entre uma ala mais próxima do bolsonarismo e outra do petismo, integrantes do grupo disputam na Justiça o rumo que as siglas terão na eleição estadual. Nacionalmente, a federação União-PP tende à neutralidade.

O partido de Flávio tinha fechado um acordo com a federação no Ceará para apoiar a candidatura a governador de Ciro Gomes (PSDB), mas integrantes das duas legendas do Centrão no estado tentam articular para que as siglas apoiem a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT), candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O diretório estadual da federação União-PP, comandado pelo ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil), decidiu apoiar Ciro Gomes como candidato a governador.

Em convenção realizada no domingo, o diretório da federação aprovou também Wagner como candidato ao Senado e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil) como candidato a vice-governador.

A chapa ainda conta com Alcides Fernandes (PL), do partido de Flávio, como candidato na outra vaga ao Senado.

No entanto, os dois partidos resolveram fazer convenções separadas daquela realizada pelo comando da federação no estado e ambas as legendas optaram pelo apoio ao governador do PT.

Os deputados federais Moses Rodrigues (União-CE) e AJ Albuquerque (PP-CE) comandam os diretórios estaduais dos partidos e são próximos do partido de Lula. Ambos têm interlocução com o senador Camilo Santana (PT-CE), ex-ministro da Educação.

Moses e Albuquerque entraram com uma ação na Justiça Eleitoral para invalidar a convenção que deu apoio a Ciro e tentam aval jurídico para a aliança com o PT. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará deve julgar o caso na quinta-feira.

Além de Elmano, a chapa do PT deverá contar com o senador Cid Gomes (PSB) como candidato à reeleição. A segunda vaga no Senado ainda não está definida e pode ser oferecida a algum partido aliado. Entre os nomes avaliados estão o do próprio presidente do União Brasil no estado e a deputada Luizianne Lins (Rede).

Ciro Gomes chegou a se reunir com os presidentes nacionais do União Brasil, Antonio Rueda, e do PP, Ciro Nogueira, para ter o apoio do grupo à sua candidatura.

No entanto, segundo integrantes da cúpula nacional da legenda, o acordo passava pelo entendimento de que Ciro escalaria aliados considerados fortes para a eleição de deputado federal.

O União Brasil contava que Roberto Cláudio, que foi prefeito de Fortaleza por oito anos, fosse candidato a deputado para ajudar a legenda a formar uma bancada relevante no estado, mas o ex-prefeito, em vez disso, foi apresentado como candidato a vice de Ciro.

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