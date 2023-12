A- A+

rio de janeiro Afastamento da deputada Lucinha é "situação inédita" para a Alerj Parlamentar foi alvo de investigação do MPRJ, que revelou supostas ligações com milicianos da quadrilha de Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho

A presidência da Assembleia Legislativa do Rio informou nesta terça-feira que o afastamento da deputada Lucia Helena Pinto de Barros, a Lucinha (PSD), determinado pelo desembargador Benedicto Abicair, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, é "situação inédita" no Parlamento fluminense. Uma investigação do Ministério Público do Rio (MPRJ) e da Polícia Federal mostrou supostas ligações de Lucinha com milicianos da quadrilha de Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho.

Essa medida imposta pelo magistrado, no entanto, terá que ser submetida aos deputados. De acordo com a decisão, o voto terá que ser aberto e nominal. “Pela primeira vez enfrenta-se a questão da alteração judicial da composição parlamentar sem prisão, mediante a decretação de medida cautelar”, diz a nota da Alerj.

A presidência da Alerj encaminhou, então, o despacho de Abicair para que “a Procuradoria Legislativa se manifeste sobre o tema, por se tratar de matéria jurídica inédita”. Só depois dessa análise, “será iniciado o procedimento interno”. A Casa não divulgou os prazos para a procuradoria emitir seu parecer. Os deputados estão em recesso até 6 de fevereiro.

Relembre o caso

A parlamentar é suspeita de interceder pela soltura de integrantes da organização criminosa, de pedir a transferência de comandante de batalhão e até de pressionar autoridades para que fossem realizadas ações contra um grupo rival. Procurada, Lucinha não se manifestou sobre as acusações.

Agentes federais estiveram na segunda-feira no gabinete da parlamentar na Assembleia Legislativa (Alerj) e em endereços ligados a ela, onde houve apreensão de duas pistolas, R$ 148 mil em espécie e documentos. Ela prestou depoimento na Polícia Federal e foi liberada. O desembargador Benedicto Abicair, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, determinou a suspensão do exercício da função pública da parlamentar, além de ter proibido que ela frequente a Assembleia Legislativa (Alerj). Essa medida cautelar, no entanto, terá que ser submetida aos deputados. De acordo com o magistrado, o voto terá que ser aberto e nominal. Como está em recesso desde a semana passada, a Casa deve convocar uma sessão extraordinária, ainda sem data. O presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (PL), disse desejar que a parlamentar “prove a inocência”.

O nome da deputada apareceu na investigação após a quebra do sigilo telemático de Domício Barbosa de Souza, o Dom, um dos operadores financeiros da milícia de Zinho. Conversas mostrariam a interferência da parlamentar para proteger milicianos e para prejudicar bandidos rivais. Lucinha, identificada de “Madrinha” por Domício, e sua assessora parlamentar Ariane Afonso Lima teriam se encontrado pessoalmente com integrantes da quadrilha pelo menos 15 vezes em 2021. De acordo com o MP, Zinho esteve presente em algumas dessas reuniões.

Essa investigação iniciou após a Operação Dinastia I, que investiga a quadrilha de Zinho. Após a Justiça conceder a quebra do sigilo telemático dos investigadores chegaram ao nome da deputada. O MP descobriu que ele conversava com Ariane Afonso ou com a própria Lucinha.

"Verifico a existência de indícios de intenso e estreio relacionamento entre a deputada e Domicio Barbosa para tratar de interesses afetos à Associação Criminosa constituída no formato de milícia (...) havendo indícios de que as Requeridas figuram como verdadeiras integrantes da Organização Criminosa”, diz trecho da decisão do desembargador.

A investigação, que ainda não terminou, apura se Lucinha usou seu mandato para pressionar operações da Polícia Civil contra um grupo rival de Zinho. Segundo o MPRJ, a milícia, supostamente, de Zinho, teria pago às delegacias da Polícia Civil para fazer uma megaoperação contra o grupo rival dele na Zona Oeste do Rio. Para isso, segundo consta na decisão assinada pelo desembargador Benedicto Abicair, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, Lucinha seria a intermediária entre milicianos e autoridades.

No trecho da decisão, em 10 de novembro de 2021, um integrante do grupo enviou mensagem para Domício relatando que um homem conhecido como André levou “dinheiro alto” várias unidade da Polícia Civil para comprar uma megaoperação. O MPRJ conclui que, logo em seguida, Zinho mandou Domício pedir a Lucinha que desse conhecimento a uma terceira pessoa, não identificada, que adotasse “providências” contra a quadrilha do inimigo deles, a do miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera.

Veja também

POLÍTICA Assembleia da Bahia aprova homenagem a Michelle Bolsonaro