"Afrodescendente assim gosta do batuque de um tambor", diz Lula diante de jovem negra durante evento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (2) que “afrodescendente gosta do batuque de um tambor”. A declaração foi feita diante de uma jovem negra que estava no palco de um evento na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Ao discursar, Lula disse que pensou que a mulher fosse uma cantora ou percussionista. A declaração completa do presidente foi a seguinte:

"Essa menina bonita que está aqui. Eu estava perguntando: o que faz essa moça sentada, que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Falei: “Ela é cantora, vai”. Não, não vai cantar. Perguntei (e disseram): “Não, não vai ter música”. Então ela vai batucar alguma coisa. Porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque de um tambor. Também não é. Falei: “Nossa, então ela é namorada de alguém”. Também não é. O que é essa moça? Essa moça foi premiada ano que vem como a mais importante aprendiz dessa empresa e ganhou um prêmio na Alemanha. É isso o que nós queremos fazer para as pessoas nesse país."

Luiza Eduarda Leôncio, de 20 anos, é uma operadora especialista da Volkswagen que ganhou a premiação de melhor aluna aprendiz da empresa em 2023, honraria que deu a ela o direito a uma viagem à Alemanha.

Ao prosseguir com seu discurso, Lula fez referência a um hipotético namoro com a jovem, para em seguida citar a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. A declaração desta vez foi a seguinte:

" Quero que milhares de jovens tenham a mesma possibilidade que essa jovem teve. E que muitos de vocês tiveram. Eu citei ela… (trecho inaudível)... quer namorar comigo? Ela não quer porque tem coisa melhor no mercado. Ela não quer porque eu já tenho a Janja também, e a Janja ia ficar brava com você. Tá? Então. Eu queria dizer que esse país mudou."

Lula discursou por cerca de meia hora para um público composto majoritariamente por funcionários da empresa, que anunciou novos investimentos no Brasil. O presidente disse que aprendeu a dirigir em um carro da Volkswagen, fez referências ao seu clube de futebol, o Corinthians, e discordou do vice-presidente Geraldo Alckmin que havia dito que o Fusca, carro histórico da montadora, era “bom para namorar”.

O presidente da República participa agora à noite de evento na capital paulista para filiação da ex-senadora e ex-ministra Marta Suplicy ao Partido dos Trabalhadores.

