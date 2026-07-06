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Agenda Agenda de Flávio Bolsonaro no Recife nesta quinta (9) é cancelada Pré-candidato à presidência da República precisará estender agenda nos Estados Unidos

A agenda que o pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) cumpriria no Recife, nesta quinta-feira (9), foi cancelada. A informação foi divulgada de forma exclusiva à Folha de Pernambuco pelo presidente do PL em Pernambuco, Anderson Ferreira, nesta segunda-feira (6).

Segundo o líder da sigla, o senador precisará estender a agenda nos Estados Unidos e deve gravar um vídeo explicando mais detalhes em breve.

"Como é de conhecimento público, o senador e pré-candidato à Presidência da República encontra-se nos Estados Unidos e permanecerá no país por mais um dia, o que inviabiliza sua presença no Recife na data prevista", disse o PL em nota.

Ainda segundo o comunicado do partido, uma nova data para a agenda de Flávio no Recife deverá ser divulgada em breve.

"O PL Pernambuco agradece a compreensão de todos e informa que uma nova data será divulgada em breve", concluiu a sigla.

Flávio Bolsonaro tinha duas agendas previstas no Recife. A primeira seria um encontro com pastores no Mar Hotel, em Boa Viagem, às 17h. Já a segunda seria o lançamento da pré-candidatura do vereador de Caruaru Silvio Nascimento (PL) ao Senado, que ocorreria no Recife Expo Center, no Centro do Recife, às 19h.

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