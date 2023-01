A- A+

AGENDA Agenda: Lula tem 15 reuniões individuais com líderes de diferentes nações nesta segunda em Brasília Primeira reunião do dia está marcada para 9h30 da manhã com o Rei Felipe VI da Espanha

Um dia após a posse, realizada neste domingo (1º), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reúne-se, nesta segunda-feira (2), com líderes de diferentes nações. As reuniões ocorrem de forma individual e devem durar cerca de 30 minutos cada.

Ao todo, o presidente Lula participará de 15 encontros oficiais. Todas as reuniões serão realizadas no Palácio do Itamaraty, em Brasília (DF).

O primeiro compromisso do presidente será com o Rei Felipe VI da Espanha, às 9h30. Em seguida, às 10h, Lula se reúne com o presidente da Bolívia, Luis Arce Alberto Catacora.

A terceira reunião do dia será às 10h30, com o presidente da República da Argentina, Alberto Ángel Fernández. Na sequência, às 11h, Lula se encontra com o presidente da República do Equador, Guillermo Lasso.

A agenda de compromissos do presidente do Brasil segue até as 17h30, quando se reúne com o presidente da Assembleia Nacional da República Bolivariana da Venezuela, Jorge Rodrigues.

Veja, abaixo, a agenda completa do presidente Lula para esta segunda-feira:

9h30 – Reunião com o Rei Felipe VI da Espanha

10h – Reunião com o presidente da Bolívia, Luis Arce Alberto Catacora

10h30 – Reunião com o presidente da República da Argentina, Alberto Ángel Fernández

11h – Reunião com o presidente da República do Equador, Guillermo Lasso

11h30 – Reunião com o presidente da República do Chile, Gabriel Boric Font

12h – Reunião com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza

12h30 – Reunião com o presidente da República da Colômbia, Gustavo Petro

13h – Reunião com a presidenta da República de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento

14h30 – Reunião com o vice-presidente da República Popular da China, Wang Qishan

15h – Reunião com o presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço

15h30 – Reunião com o primeiro-ministro da República do Mali, Choguel Kokalla Maiga

16h – Reunião com o presidente da República Democrática do Timor-Leste, José Ramos-Horta

16h30 – Reunião com o vice-presidente da República de Cuba, Salvador Antonio Valdés Mesa

17h – Reunião com o presidente do Conselho de Ministros da República do Peru, Luis Alberto Otárola Penaranda

17h30 – Reunião com o presidente da Assembleia Nacional da República Bolivariana da Venezuela, Jorge Rodrigues

