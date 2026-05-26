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Encontro Agenda oficial de Trump não cita Flávio Bolsonaro em compromissos desta terça-feira (26) Senador está em Washington e tenta viabilizar encontro com presidente dos Estados Unidos para afastar crise causada por sua relação com Daniel Vorcaro

A agenda oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não menciona ter compromissos com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nesta terça-feira. O pré-candidato à Presidência da República está em Washington e busca viabilizar um encontro com o líder americano como uma tentativa de virar a página na crise envolvendo sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Como mostrou o GLOBO, apesar do encontro não estar confirmado, aliados de Flávio afirmam que a reunião está prevista para a tarde desta terça e vinha sendo articulada por interlocutores ligados ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, com participação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que mora nos Estados Unidos.

Na agenda oficial de Trump, há previsão de "reuniões políticas" no Salão Oval entre 13h30 e 17h30, no horário local. Os compromissos serão fechados aos jornalistas, sem outras especificações.

A última menção ao Brasil ocorreu no dia 7 de maio, em que está registrado na agenda o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro entre os líderes ocorreu na Casa Branca, meses após os desgastes causados pela imposição de sanções dos EUA contra autoridades brasileiras.

A leitura dentro da campanha é que, caso a agenda aconteça, Flávio voltaria ao Brasil fortalecido. Ao mesmo tempo, auxiliares admitem reservadamente que um eventual naufrágio da reunião também teria impacto político negativo.

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