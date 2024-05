TRE-PE: agenda para título de eleitor está fechada; 300 fichas serão distribuídas nesta quarta (8)

A- A+

Prestes a encerrar o prazo, nesta quarta-feira (8), para a população tirar a primeira via do título de eleitor, regularizar a situação eleitoral ou transferir o domicílio eleitoral, o agendamento para os atendimentos presenciais feitos pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) estão esgotados.

Fichas extras limitadas (300 unidades) serão distribuídas na Central de Atendimento ao Eleitor (CAEC), no Forte das Cinco Pontas, bairro de São José, a partir das 7h.

Nesta terça-feira (7), penúltimo dia para os cidadãos regularizarem sua situação eleitoral, foi marcado por movimento alto no CAEC. Apesar da população ter chegado cedo para a distribuição de “fichas de encaixe”, muita gente ainda não conseguiu atendimento.

A estudante Tarciana Lopes, de 19 anos, foi tirar o primeiro título, mas não conseguiu o agendamento, nem a ficha extra. “Cheguei perto das 8h, já não consegui a ficha. Estou esperando para ver se liberam mais. Caso não consiga, amanhã venho mais cedo”, explicou.

Quem estava antes das 7h no local, conseguiu o encaixe.

“Temos 720 atendimentos agendados por dia. Contamos com a desistência de 20%, por isso, distribuímos essas 300 fichas extras. Sabemos que não é suficiente, mas estamos atendendo uma demanda muito alta de pessoas. Já, inclusive, estendemos o horário para lidar com o movimento desses últimos dias”, pontuou Marta Vaz, chefe da Central de Atendimento ao Eleitor do Recife.

Nerison da Silva, morador de Dois Unidos, Zona Norte do Recife, contou que saiu cedo de casa para ir para a fila. “Precisava tirar a segunda via e desde a semana passada eu estava tentando o agendamento, mas não consegui. Cheguei aqui às 6h e consegui a ficha extra”, declarou.

Vale lembrar que a solicitação de 2ª via, mudança de local de votação, impressão do número do título de eleitor, atualização do nome, solicitação de seção com acessibilidade, podem ser realizados pelo site do TRE. Para isso, é preciso estar sem qualquer pendência.

Perdeu o prazo? Veja o que pode acontecer.

O diretor-geral do TRE-PE, Orson Lemos, explica que quem não conseguiu realizar a biometria poderá votar normalmente nas Eleições 2024. “É preciso estar atento se sua situação eleitoral está regular”, reforça.

Aos que não têm título e não conseguiram tirar até esta quarta-feira (8), não votará nas eleições de 6 de outubro. Para os que desejavam transferir, podem votar na antiga seção e/ou cidade ou justificar seu voto no dia da eleição.

Os casos de segunda via e multas podem ser resolvidos após a data da quarta-feira.

“Foi nossa segunda ampliação do horário que promovemos diante do aumento da procura por parte do eleitorado. Nosso objetivo era atender a quantidade mais ampla possível de eleitores”, concluiu Lemos.



