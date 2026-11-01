Dom, 01 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo31/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
fuga

Agentes dos EUA controlaram parte de aeroporto na Argentina para fuga de Flávio, diz jornal

Clarín afirma que ação teve ajuda de parte do governo argentino; Milei enviou assessor para acompanhar a operação

Reportar Erro
Flávio Bolsonaro fugiu para os Estados UnidosFlávio Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos - Foto: Ricardo Arduengo/AFP

Representantes do governo americano atuaram em território argentino na última quarta-feira para ajudar na fuga do senador e ex-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro, segundo publicou o jornal Clarín na sexta-feira. O veículo argentino afirma que agentes americanos assumiram por um "lapso de tempo" o controle de "boa parte do aeroporto de Iguazú".

Os agentes americanos, entre os quais estava um ex-integrante do DEA, contaram com auxílio de parte do governo argentino para a ação. Segundo o Clarín, o presidente Javier Milei, aliado da família Bolsonaro, ordenou a seu assessor Santiago Caputo que viajasse a Missões para garantir que o plano funcionasse.

Segundo o Clarín, "integrantes da Polícia de Segurança Aeroportuária (PSA), assim como funcionários da Imigração e da Alfândega, foram mantidos à distância por enviados ou representantes do exterior, que coordenaram os trâmites necessários para a partida dos Bolsonaro".

O jornal afirma que o plano de fuga contou com ao menos quatro aeronaves privadas, com rotas e objetivos coordenados juntamente com o Departamento de Estado americano. O objetivo era despistar e criar alternativas para Flávio Bolsonaro, caso o plano original não desse certo.

Citando fontes anônimas, o Clarín confirma que a entrada de Flávio Bolsonaro se deu por terra, tendo como ponto de partida a casa do senador em Brasília. Segundo o jornal, a família Bolsonaro chegou a agendar um voo privado para a fronteira com a Argentina, mas o dono da aeronave desistiu da viagem por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para que Flávio entregasse o passaporte.

Assim, o trajeto até a fronteira foi feito de carro, uma viagem de mais de mil quilômetros. Seis carros deixaram a casa do parlamentar como uma forma de distração.

Segundo as autoridades argentina, Flávio cruzou a fronteira por volta de 22h30. A chegada ao aeroporto de Igauzú foi por uma entrada secreta, e o carro deixou a família diretamente no jato Gulfstream. Eles esperaram ainda cerca de 40 minutos para decolar. Com isso, a van filmada pela imprensa argentina nas proximidades do aeroporto

Ainda segundo o jornal ao menos quatro jatos participaram da operação, que serviam como distração e possibilidade de rotas alternativas, caso o plano não desse certo.

A aeronave que transportou a família até Miami, o Gulfstream IV, de matrícula LV-JQW, voou até o aeroporto na noite de segunda-feira, onde ficou até a madrugada do voo, na quarta-feira. Segundo o Clarín, um outro jato, um Learjet 45, pousou no aeroporto de Igauzú doze horas antes do senador chegar e voltou para Buenos Aires. O objetivo da ação seria despistar observadores. Há ainda dois outros jatos possivelmente envolvido, afirma o jornal. Os dois realizaram viagens entre a capital de Missões, onde fica o aeroporto, e a Flórida no período.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter