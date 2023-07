Agressão contra Moraes: saiba o passo a passo para a chegada de imagens ao Brasil

A- A+

O governo federal formalizou nesta segunda-feira (17) dois pedidos para ter acesso às imagens de segurança do Aeroporto Internacional de Roma que mostram as hostilidades sofridas pelo ministro Alexandre de Moraes e seus familiares no último sábado (15(.

Os arquivos são cruciais para o esclarecimento do caso. A Polícia Federal em Brasília instaurou um inquérito para apurar os crimes de agressão, ameaça, injúria e difamação. Três suspeitos dos atos foram identificados, mas eles negaram à PF as agressões.

Um pedido foi protocolado pela Polícia Federal via Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal). O Brasil e a Itália possuem acordos de cooperação policial, o que garante o compartilhamento das informações, apesar dos trâmites burocráticos.

Autora do inquérito, a PF de Brasília precisa acionar o escritório da Interpol no Brasil, que, por sua vez, entra em contato com a Polícia Federal italiana — a Polizia di Stato.

Nesse tipo de cooperação, a troca de dados de investigações em curso costuma ser célere - geralmente para a identificação de foragidos da Justiça ou a apreensão de transporte de drogas e armas entre os dois países.

O Brasil também possui com a Itália acordos de cooperação jurídica. Nesta modalidade, cabe ao Ministério da Justiça formalizar o pedido por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, o DRCI. Esta solicitação já foi protocolada.

Neste caso, o Ministério da Justiça aciona o seu similar na Itália para obter as imagens do circuito interno do aeroporto. Foi por meio do DRCI que a PF conseguiu levantar movimentações financeiras e quebras de sigilo de alvos da Operação Lava Jato, por exemplo.

Em entrevista à Globonews, o ministro da Justiça Flávio Dino afirmou que o material deve chegar à PF brasileira até esta sexta-feira. Dentro da corporação, os agentes têm evitado estimar uma data, já que o envio depende exclusivamente das autoridades italianas. O adido da PF em Roma, delegado Alexandre da Silva Isbarrola, está atuando desde o fim de semana para obter as imagens o mais rápido possível.

