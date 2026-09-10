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Eleições 2026 Agro no Brasil faz coro ao um por todos, todos por Flávio Bolsonaro Poderoso setor do agronegócio se mantém fiel à direita e deve votar majoritariamente no filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), embora o '01', como o pai se refere a ele, gere menos entusiasmo

Vestindo chapéus e botas, milhares de vaqueiros incentivam o caubói montado sobre o tour bravo na maior festa de rodeio do Brasil: eles torcem para que o jovem vença a disputa, assim como apostam que Flávio Bolsonaro vai derrotar o presidente Lula nas eleições de outubro.

O poderoso setor do agronegócio se mantém fiel à direita e deve votar majoritariamente no filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), embora o ‘01’, como o pai se refere a ele, gere menos entusiasmo.

Grandes e pequenos produtores rurais se realizam anualmente na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, animada por exibições de touros vigorosos, cavalos elegantes e shows de música sertaneja, em um ambiente que remete ao Velho Oeste.

Ao lado de um amigo e usa uma camisa xadrez, o pecuarista Luiz Mário Pereira acompanha pelo telão de uma área VIP o campeonato de rodeio, disputado na arena, a poucos metros dali, em meio aos clamores do público e à narração energética de um animador.

Pereira percorreu 2.000 km de Sergipe, onde mora, para assistir a esta festa, que em sua 71ª edição recebeu quase um milhão de visitas durante dez dias.

Lula “precisa ver a gente com outros olhos”, diz ele à AFP, referindo-se ao setor do agronegócio. Jair Bolsonaro “tinha um olhar mais especial para o agricultor”, prossegue.

Como muitos, ele enumera críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da má gestão do país, da maior economia da América Latina, ao aumento de impostos para os ricos.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ao contrário, foi aplaudido quando prometeu “resgatar” o agronegócio, ao visitar a festa em sua primeira semana, em agosto.

Mas diferentemente de seu pai, que esteve ali na campanha pela reeleição, em 2022, o senador de 45 anos não montou a cavalo como um vaqueiro habilitado no centro da arena.

“É a nossa esperança”, diz Pereira, para quem basta que Flávio seja filho do ex-presidente para depositar nele sua confiança contra Lula, de 80 anos, que tentará a reeleição.

"Nós alimentamos o mundo"

O Brasil é conhecido como o celeiro do mundo por ser um dos maiores produtores e exportadores agrícolas do planeta, assim como a carne bovina.

"Nós alimentamos o mundo", diz, orgulhosa, Suelen Carlomagno, em sua fazenda de cana-de-açúcar na Colômbia, vizinha a Barretos.

Após supervisionar o trabalho das máquinas colheitadeiras, que cortam a cana em seu campo, este proprietário de terras de 44 anos lista os problemas trazidos, segundo ela, pelo terceiro mandato de Lula.

“Praticamente não existiu diálogo com o nosso setor e houve um aumento dos impostos” e os financiamentos se tornaram inviáveis com os juros altos, o que levou muitas empresas a entrarem na reestruturação judicial, diz.

No ano passado, o agronegócio registrou um crescimento de 11,7%, após uma queda de 3,2% em 2024.

A atividade gerada pelo setor responde por um quarto do PIB do país, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada.

Como uma "grande favela"

Frente à visão progressista de Lula, o setor forma uma frente comum com a direita.

Temos "mais trânsito livre" com um governo conservador, diz Carlos Roberto dos Santos, pecuarista e médico muçulmano de 62 anos.

Santos exporta a maioria da carne produzida com suas 1.500 cabeças, cujo preço no mercado de valores acompanha pelo celular.

Ele lamenta que com Lula tenha sorte uma defasagem nos gastos públicos - a dívida pública disparou desde 2022 mais de dez pontos percentuais até quase 82% do PIB -, devido a programas sociais.

“Nós da direita temos muito medo” de que a esquerda leve o Brasil a uma situação como a da Argentina, que passou de se parecer com um “país europeu” para uma “grande favela” antes da chegada do ultraliberal Javier Milei à Presidência, opina.

Sua fazenda, onde garças sobrevoam no céu azul, fica do outro lado da rodovia que leva à Festa do Peão e seu camping.

Bolsonaro com pistola

Em meio às milhares de barracas de camping, vários caminhos estacionados exibem slogans como "Fora Lula" na parte traseira.

Junto a uma entrada, destaca-se uma figura em papelão de Jair Bolsonaro com uma arma de brinquedo na cintura e os núcleos das bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos.

O presidente americano, Donald Trump, é aliado do ex-presidente, preso por tentativa de golpe de Estado, e impõe uma 'tarifaço' aos produtos agrícolas do Brasil, um assunto que muitos evitam.

O republicano fez o mesmo com “vários países” para enfrentar a concorrência da China, argumenta Márcio Braga.

Este ex-agricultor de 52 anos teve que abandonar sua fazenda no sul do país após várias secas e dificuldades econômicas para se instalar na cidade de Hortolândia, estado de São Paulo, uma situação que se diz repetir entre os pequenos produtores rurais.

"Aqui a gente mata um pouco da saudade da roça", diz sua esposa, Rosemary, de 49 anos, que comemora poder voltar a vestir o chapéu, pôr a fivela no cinto e compartilhar o churrasco.

Ambos parecem que Lula deu as costas ao agronegócio e que Jair Bolsonaro apoiou, sobretudo, os grandes produtores, mas a definição de Flávio, empatado nas pesquisas com o presidente, vai “reformar” o país.

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