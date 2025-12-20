AGU ajuíza 2 novos lotes de ações contra associações envolvidas em fraudes do INSS
Oito novas medidas cautelares buscam garantir o bloqueio de bens para ressarcimento de prejuízos
A Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou dois novos lotes de ações judiciais contra entidades envolvidas em fraudes relacionadas a descontos associativos indevidos em benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
O terceiro lote de ações, proposto no início do mês, incluiu oito medidas cautelares visando o bloqueio de bens de sindicatos e associações para garantir o pagamento de futuras penalidades e o ressarcimento de prejuízos estimados.
Leia também
• PF diz que Careca do INSS era dono oculto de entidade suspeita de descontos indevidos
• Parlamentares pedem prorrogação da CPI do INSS por mais quatro meses
• Relator da CPMI do INSS pede novamente convocação de Lulinha, filho de Lula
Já o quarto lote, focado em reaver valores às vítimas, focou em oito entidades. No total, cobra a devolução de R$ 135 milhões à União.
Com a iniciativa, o órgão informa ter encerrado o ano de 2025 tendo acionado judicialmente todos os investigados por irregularidades que afetaram aposentados e pensionistas.