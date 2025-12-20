Sáb, 20 de Dezembro

INSS

AGU ajuíza 2 novos lotes de ações contra associações envolvidas em fraudes do INSS

Oito novas medidas cautelares buscam garantir o bloqueio de bens para ressarcimento de prejuízos

Advocacia-Geral da União Advocacia-Geral da União  - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou dois novos lotes de ações judiciais contra entidades envolvidas em fraudes relacionadas a descontos associativos indevidos em benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O terceiro lote de ações, proposto no início do mês, incluiu oito medidas cautelares visando o bloqueio de bens de sindicatos e associações para garantir o pagamento de futuras penalidades e o ressarcimento de prejuízos estimados.

Já o quarto lote, focado em reaver valores às vítimas, focou em oito entidades. No total, cobra a devolução de R$ 135 milhões à União.

Com a iniciativa, o órgão informa ter encerrado o ano de 2025 tendo acionado judicialmente todos os investigados por irregularidades que afetaram aposentados e pensionistas.

 

