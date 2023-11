AGU cobra R$ 15 milhões de condenados por tentativa de atentado a bomba no aeroporto de Brasília

A- A+

A Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou uma ação civil pública cobrando que as três pessoas que tentaram explodir uma bomba nos arredores do aeroporto de Brasília paguem uma indenização de R$ 15 milhões por dano moral coletivo.

George Washington de Oliveira Souza, Wellington Macedo de Souza e Alan Diego dos Santos Rodrigues já foram condenados na esfera criminal pelo episódio, a penas de nove anos e quatro meses, seis anos e cinco anos e quatro meses de prisão, respectivamente.

Agora, a ação da AGU foi apresentada na Justiça Federal do Distrito Federal e usa provas tanto das ações criminais quanto do relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, concluída em outubro no Congresso.

De acordo com a AGU, os três não só colocaram em risco a vida de terceiros, mas também atuaram contra a democracia, já que seu objetivo era criar uma comoção social que levasse a uma intervenção militar, impedindo a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A tentativa de atentado ocorreu no dia 24 de dezembro do ano passada, véspera do Natal. A bomba foi colocada em um caminhão-tanque que estava estacionado aguardando o momento de se aproximar da base aérea para ser desabastecido. O veículo estava carregado de querosene de aviação e tinha capacidade para 60 mil litros. Antes de a bomba explodir, entretanto, um motorista percebeu a presença do artefato e o retirou do local.

Veja também

SUPREMO Fachin cobra do governo do Rio metas objetivas de redução de letalidade policial