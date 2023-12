A- A+

Pandemia AGU defende que STF derrube lei de Tarcísio que anistiou multas da pandemia Órgão do governo federal concordou com ação do PT e afirmou que govenador promoveu ''leniência geral e incondicionada''

A Advocacia-Geral da União (AGU) defendeu que o Supremo Tribunal Federal (STF) declare inconstitucional uma lei de São Paulo que anistiou multas aplicadas durante a pandemia de Covid-19. A AGU manifestou-se favorável a uma ação apresentada na Corte pelo PT.

A proposta foi apresentada pelo governador Tarcísio de Freitas e, após ser aprovada pelos deputados, foi sancionada em novembro. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seria um dos beneficiários, por dever quase R$ 1 milhão, mas pagou a dívida no mesmo dia que o projeto foi protocolado.

Ao STF, a AGU concordou com o argumento do PT de que a medida contraria o direito à saúde. Para o órgão, a anistia fragiliza o poder do Estado e acaba legitimando os "lamentáveis episódios" de quem contrariou as normas sanitárias, como o uso de máscara.

"A anistia das multas aplicadas, a norma questionada fragiliza, a um só tempo, a autoridade fiscalizatória do Estado e o caráter educacional da sanção, legitimando a posteriori os lamentáveis episódios de comportamentos hostis e arredios às normas sanitárias", afirma a petição.

A AGU também considerou que houve um "modelo de leniência geral e incondicionada para beneficiar infratores de medidas sanitárias", que seria contrário ao "dever de proteção da saúde pública".

Em resposta à ação, o governo de São Paulo afirmou que a insistência na cobrança das multas iria "sobrecarregar a estrutura administrativa" e "agravaria os efeitos econômicos da pandemia", o que poderia anular os "benefícios sociais decorrentes da possível arrecadação".

