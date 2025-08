A- A+

Após as sanções do governo Donald Trump contra o ministro Alexandre de Moraes, o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, afirmou nesta sexta-feira que “estará vigilante” e adotará “todas as medidas necessárias” para defender a soberania brasileira e a autonomia do Judiciário.

— Não podemos admitir que nossas leis e nossa Constituição sejam suspensas para que a legislação estrangeira determine o que empresas instaladas em solo nacional devem ou não fazer — disse, durante sessão extraordinária que marcou o retorno do Judiciário após o recesso de meio de ano.

Messias repudiou o que classificou como tentativa de intimidação do Poder Judiciário brasileiro.

— Qualquer pretensão de obstrução de Justiça é arbitrária, injustificável e inaceitável — declarou.

O advogado-geral da União manifestou solidariedade a Moraes, chamando-o de “exemplo de magistrado” e motivo de orgulho ao Judiciário. Segundo ele, ataques ao ministro são ataques à independência das instituições brasileiras:

— O Brasil é um país da paz, do diálogo e da harmonia nas relações internacionais. Seguiremos firmes na convicção de que o respeito e a cooperação são a base da nossa democracia.

Messias concluiu que o governo brasileiro “trabalhará dia e noite” pela proteção dos interesses nacionais e que espera o arrefecimento das tensões diplomáticas, “com a prevalência da verdade”.

—Trabalharemos dia e noite para a proteção dos interesses nacionais e a elucidação da verdade, a defesa do nosso território, dos nossos cidadãos e das nossas riquezas naturais. O Brasil é um país que não tem guerra econômica ou diplomática, muito pelo contrário, somos um país da paz.

