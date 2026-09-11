A- A+

Advocacia-Geral da União AGU: Jorge Messias enaltece iniciativa de Fachin de pedir retirada de sigilo do caso Master Chefe da Advocacia também elogiou a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de pedir que as investigações sejam tornadas públicas

O advogado-geral da União, Jorge Messias, elogiou a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, de pedir a retirada do sigilo do inquérito do Banco Master. Segundo Messias, a medida "merece enaltecimento".

"A publicidade é a regra da República. A transparência protege as instituições, assegura igualdade de tratamento aos envolvidos, clareia as escolhas dos cidadãos e permite que a sociedade conheça os fatos sem recortes, versões ou seletividades", escreveu Messias no X, no fim da noite da quinta-feira, 10.

A iniciativa do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin, de solicitar levantamento do sigilo das investigações relacionadas ao CASO MASTER, merece enaltecimento.



A publicidade é a regra da República. A transparência protege as instituições, assegura… — Jorge Messias (@jorgemessiasagu) September 11, 2026

O chefe da AGU também elogiou a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de pedir que as investigações sejam tornadas públicas. "Em questões de Estado, a verdade não deve escolher nomes, lados ou conveniências. Instituições republicanas se fortalecem às claras", afirmou.

Veja também