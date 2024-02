A- A+

Justiça AGU pede ao X, antigo Twitter, que tire do ar post de deputado associando Lula ao Hamas e nazismo Gustavo Gayer publicou foto alterada do presidente em que ele aparece segurando uma arma

A Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou nesta quinta-feira notificação extrajudicial ao X (antigo Twitter) solicitando a imediata remoção de uma postagem do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) com uma montagem em uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A montagem altera a foto oficial de Lula para mostrar o presidente com roupa militar segurando um fuzil, além de uma bandana do grupo Hamas e uma braçadeira com a suástica nazista. "Lula já mandou trocar a sua foto de presidente em todos os ministérios e estatais", escreveu o deputado.

A AGU afirma que a publicação configura difamação, por associar o presidente ao nazismo, ao terrorismo e a posições antissemitas, e que também há indícios de calúnia. "A publicação feita pelo usuário ora denunciado é manifestamente criminosa, consistindo em discurso odioso e que, portanto, não pode permanecer sendo veiculado na plataforma, sendo imperiosa a sua remoção", argumenta o órgão.

Veja também

STF Flávio Dino reitera compromisso de atuar com imparcialidade no STF