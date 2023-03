AGU pede condenação de mais 42 pessoas por atos golpistas

A- A+

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu nesta terça-feira (14) à Justiça Federal do Distrito Federal a condenação de mais 42 pessoas presas em flagrante por participar dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro. Ao todo, o órgão quer que 178 pessoas, três empresas, uma associação e um sindicato paguem R$ 20,7 milhões pelo prejuízo causado às sedes dos Três Poderes.

O caso tramita no âmbito civil, e não criminal. Os alvos do pedido já tiveram os bens bloqueados, atendendo a um pedido da AGU. Agora, o órgão quer que o processo seja convertido em uma ação civil pública de proteção do patrimônio público.

O valor de R$ 20,7 milhões foi calculado a partir da estimativa de prejuízo causado ao Palácio do Planalto, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Supremo Tribunal Federal (STF). A AGU ressalta, no entanto, que o número pode aumentar caso sejam "produzidos novos elementos de provas demonstrando um dano ainda maior ao patrimônio público".

Na ação, a AGU afirma que, de acordo com documentos apresentados pela Polícia Civil do Distrito Federal, os suspeitos "participaram da materialização dos atos de invasão e depredação de prédios públicos federais, tanto que em meio a esses atos foram presos em flagrante como responsáveis pelos atos de vandalismo nas dependências dos prédios dos três Poderes da República".

Por isso, de acordo com o órgão, eles "participaram ativamente em atos ilícitos dos quais, mais que os danos materiais ao patrimônio público federal objeto desta ação, resultaram danos à própria ordem democrática e à imagem brasileira".

