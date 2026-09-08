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Advocacia-Geral da União AGU vai alegar violação de Lula em recurso contra decisão de Mendonça de afastar chefe da PF Andrei Rodrigues foi retirado do cargo de diretor-geral da Polícia Federal

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, avisou a interlocutores que irá recorrer da decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que afastou o delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de suas funções. Ele vai argumentar que, ao determinar a medida monocraticamente, o magistrado violou competência privativa da Presidência da República.

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