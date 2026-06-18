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Investigação

Água cristalina e heliponto: a ilha paradisíaca onde Wagner se encontrou com ex-sócio do Master

Dois foram alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos nesta terça-feira (16)

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Ilha da Paixão pertence ao executivo Augusto Lima, ex-CEO do Banco MasterIlha da Paixão pertence ao executivo Augusto Lima, ex-CEO do Banco Master - Foto: Reprodução / Internet

Uma viagem com a família à chamada Ilha da Paixão, localizada no litoral da Região Metropolitana de Salvador, foi apontada como um dos benefícios pagos ao senador Jaques Wagner (PT-BA) pelo empresário Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master. Os dois foram alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos nesta terça-feira. Segundo a PF, o parlamentar recebia esses favores em troca de sua atuação em prol do banco no Congresso Nacional.

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