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Brasil 'Ainda não votei em você, mas quem sabe um dia', diz Arthur Lira a Renan Filho em Alagoas Adversários políticos dividiram o mesmo palanque em Limoeiro de Anadia, no interior do estado, em evento de aliados; deputado concorre ao Senado contra o pai do ex-ministro

Durante uma agenda eleitoral no município de Limoeiro de Anadia, no interior de Alagoas, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) brincou com o senador Renan Filho (MDB-AL), seu adversário político no estado, sobre a possibilidade de votar nele em eleições futuras. Neste ano, o emedebista é pré-candidato ao governo, enquanto o ex-presidente da Câmara concorre ao Senado. Lira protagoniza uma das maiores rivalidades políticas do país justamente com o pai de Renan, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que tentará se reeleger para um quinto mandato.

O encontro aconteceu no último domingo, no evento de lançamento das pré-candidaturas do deputado estadual Antônio Albuquerque (União), em busca do oitavo mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de Alagoas, e do ex-deputado federal Nivaldo Albuquerque (Republicanos), que tentará voltar à Câmara.

Na ocasião, que contou com a participação de diversos políticos do estado, Renan Filho e Lira dividiram o mesmo palanque. Outros nomes como o governador Paulo Dantas (MDB) e o pré-candidato ao Senado Davi Davino Filho (Republicanos) também estiveram presentes.

"A gente tem que se respeitar e respeitar as diferenças de quem pensa diferente. Isso é o que importa. Quem pensa diferente merece ter o respeito de todo mundo. Antônio, nós já brigamos, já estivemos juntos, eu já votei em você, e você já votou em mim", disse Lira, que, neste momento, apontou para Renan Filho. "Ainda não votei em Renan Filho, e ele também não em mim, mas quem sabe um dia, né? De repente", brincou Lira, que arrancou aplausos do senador e dos demais presentes.

Apesar da declaração, Lira criticou a atuação e a falta de resultados concretos dos últimos senadores eleitos pelo estado, sem citar nomes. Ele também afirmou que os eleitores "nem sempre elegem o melhor" porque "a democracia às vezes erra", segundo informações do portal Gazeta de Alagoas.

Nas redes sociais, Renan repercutiu o evento. Ele publicou fotos ao lado do governador e dos parlamentares aliados, e escreveu que "política se faz com compromisso, diálogo e acima de tudo, confiança construída ao longo do tempo".

"Um momento que reafirma a força de uma caminhada construída com trabalho, respeito ao povo e compromisso com o desenvolvimento de Alagoas", publicou.

Corrida eleitoral

O ex-presidente da Câmara é pré-candidato ao Senado na chapa com o deputado federal Alfredo Gaspar, do PL. Em maio, durante visita a Maceió, o ex-vereador Carlos Bolsonaro afirmou que ambos são apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Falei para ele (Bolsonaro) que viria para cá (Maceió), e ele me perguntou como estava a situação política aqui. Ele afirmou que os pré-candidatos dele ao Senado são o Alfredo Gaspar e o Arthur Lira. Isso foi sacramentado", disse Carlos, em declaração ao portal local Gazeta Web.

Como mostrou reportagem do GLOBO, Gaspar é visto como alguém com maior identificação com o bolsonarismo, o que pode custar os votos mais à direita que Lira busca angariar. A avaliação de aliados é que o cenário predileto para ele é polarizar a disputa com Calheiros, nome apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito, o que lhe garantiria o voto dos eleitores avessos à esquerda.

Para não recuar e precisar buscar a reeleição na Câmara, Lira aposta em sua popularidade no interior do estado. Ao longo de sua gestão na Casa, ele distribuiu recursos para cidades de Alagoas e buscou se aproximar de prefeitos. No lançamento de sua pré-candidatura, em março, 83 dos 102 gestores municipais estiveram ou mandaram representantes para o evento.

Em articulação com o PT, o MDB terá Renan Filho como candidato ao governo, que tenta voltar ao posto após dois mandatos. Já Renan pai quer se reeleger para a quinta legislatura no Senado, em chapa formada com o deputado estadual José Wanderley Neto (MDB), conhecido como Dr. Wanderley.

Na chapa mais à direita, Gaspar e Lira aguardam pela definição do ex-prefeito de Maceió JHC (PSDB). A expectativa é que ele concorra ao governo, embora ainda não tenha anunciado oficialmente sua pré-candidatura e declarado sobre "qual lado" irá ficar na disputa eleitoral. Ele chegou a ser cortejado pelo PT e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e deixou a presidência local do PL após ficar insatisfeito pelo fato do comando nacional do partido ter reservado uma das vagas ao Senado para Lira.

Lira x Renan

Lira e Renan Calheiros aparecem como os principais nomes da disputa ao Senado. Em fevereiro, o senador argumentou que Lira deveria permanecer na Câmara por não ter experiência suficiente em "ajudar o estado" para dar o salto no Congresso. No mês anterior, durante uma agenda na cidade de Pariconha, interior de Alagoas, Renan também se irritou quando foi perguntado sobre Lira durante a inauguração de uma escola e de um posto de saúde, conforme mostrou a newsletter "Jogo Político", do GLOBO.

"Com o Arthur Lira eu não vou fazer aliança nem no sertão, nem em lugar nenhum de Alagoas. O Arthur Lira, se você recordar nos últimos anos, ficou contra todos os interesses do nosso estado. Foi presidente da Câmara e no momento que tinha mais poder não ajudou Alagoas. Perseguiu o estado, por isso é que ele não vai ter a satisfação de subir no mesmo palanque que eu", respondeu ao Portal Ítalo Timóteo.

No dia da votação do projeto de isenção do IR no Senado, em novembro do ano passado, Calheiros fez questão de criticar o texto relatado por Lira. Segundo ele a proposta, contém "jabutis" (trechos inseridos em um projeto que não tem a ver com o objetivo original), mas concedeu parecer favorável ao texto diante da urgência de sua aprovação.

"O projeto da Câmara veio com muitos erros, diversos jabutis maliciosamente inseridos, o relator incluiu isenções tributárias brindando privilégios e comprometendo a arrecadação e neutralidade do projeto. Segundo dados da consultoria do Senado, o substitutivo da Câmara traz déficit", disse durante seu discurso.

Lira, por sua vez, disse em nota disparada logo após a aprovação, que o "projeto foi alvo de politicagem, com críticas infundadas e estimativas equivocadas". "Ao final, o Senado reconheceu que o projeto do deputado Arthur Lira é neutro fiscalmente, premissa basilar que norteou os trabalhos na Câmara dos Deputados".

Dias antes da votação, Lira instalou outdoors divulgando em Alagoas a aprovação do projeto do IR por unanimidade na Câmara. Nos cartazes, a medida foi descrita como fruto do "trabalho" do deputado, que aparece na imagem de divulgação abraçando moradores. A assessoria nega que a divulgação tenha sido direcionada ao adversário político.

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