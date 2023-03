A- A+

JOIAS Ainda no aeroporto, equipe de Bento Albuquerque acionou chefia da Receita para tentar liberar joias Assessor do ex-ministro de Minas e Energia no governo Bolsonaro ligou para um subsecretário do Fisco, em Brasília, e relatou que um 'presente' ficou retido pelos auditores, diz jornal

A equipe do ex-ministro de Minas e Energia no governo de Jair Bolsonaro, Bento Albuquerque, acionou a direção da Receita Federal, em Brasília, para tentar a liberação das joias presenteadas pela Arábia Saudita a Jair e Michelle Bolsonaro. Um telefonema foi feito ainda do aeroporto de Guarulhos, onde a comitiva desembarcou e teve os itens de diamante, avaliados em R$ 16,5 milhões, retidos por auditores do Fisco.

O responsável pela ligação foi o contra-almirante José Roberto Bueno Junior. Do outro lado da linha estava o subsecretário de Tributação da Receita, Sandro Serpa. O telefonema foi feito quando Bento Albuquerque ainda estava no aeroporto. As informações são de O Estado de S. Paulo.

Serpa afirmou ao jornal que Bueno mencionou um "problema em Guarulhos" relativo as bagagens da comitiva que acabara de desembarcar em um voo proveniente da Arábia Saudita. O contra-almirante então explicou que o problema era com um "presente" e o embaraço na alfândega poderia atrasar a conexão da comitiva, que seguiria em outro voo para Brasília.



O ex-subsecretário da Receita em seguida telefonou para o então superintendente do órgão na 8 ª Região Fiscal de São Paulo, José Roberto Mazarin.

"Eu fiquei preocupado com a informação de que o ministro iria perder o voo por conta de um suposto não atendimento da Receita. Esse foi o principal motivo de eu ligar para o superintendente", disse Serpa.

Foi o próprio Mazarin quem, mais tarde, informou que os auditores apreenderam um conjunto de joias inicialmente avaliado em US$ 265 mil. E enviou a Serpa uma foto das joias. A reportagem do Estado de S. Paulo não ouviu o ministro Bento Albuquerque.

