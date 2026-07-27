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ELEIÇÕES 2026 Ainda sem vice, Novo oficializa Zema como candidato à Presidência Campanha aposta que início oficial da corrida eleitoral, com propaganda e debates, ajude o ex-governador de Minas Gerais a ampliar o conhecimento entre os eleitores e reduzir a vantagem de adversários

O Novo oficializa nesta segunda-feira (27) a candidatura do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema à Presidência da República, em convenção nacional que marca o início de uma nova fase da campanha do partido.

O evento será realizado a partir das 11h30 em Brasília e contará com a presença do presidente do partido, Eduardo Ribeiro. O vice-presidente na chapa ainda não foi definido.

Depois de meses concentrando esforços na construção de alianças e na aproximação com setores estratégicos, como o agronegócio, o empresariado e lideranças evangélicas, a expectativa da campanha é que a largada oficial da disputa permita ao presidenciável se tornar mais conhecido junto ao eleitorado nacional, dado que hoje ele ainda seria bastante desconhecido em comparação com adversários como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A aposta é que o horário eleitoral gratuito, os debates e o aumento da exposição do candidato ajudem a apresentar o ex-governador a eleitores que ainda conhecem pouco sua trajetória.

Na mais recente pesquisa Datafolha, Zema apareceu com apenas 3% das intenções de voto, empatado com Renan Santos, do Missão, e numericamente um ponto atrás do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, do PSD, oficializado ontem como candidato do partido ao Planalto.

Os três políticos da direita ficaram bem distantes dos líderes Lula (40%) e Flávio (32%) na simulação mais recente de primeiro turno do Datafolha.

Nos bastidores, integrantes da campanha avaliam que esse novo momento também coincide com uma maior abertura do eleitorado de direita para conhecer alternativas ao bolsonarismo.

O diagnóstico é que as sucessivas crises enfrentadas pela campanha de Flávio Bolsonaro criaram espaço para que outras candidaturas disputem segmentos antes considerados praticamente consolidados em torno do PL.

Nesse cenário, Zema intensificou nas últimas semanas uma agenda voltada justamente a esses setores. O agronegócio passou a ocupar posição central na estratégia, com participação em eventos do segmento e reuniões reservadas com produtores rurais e empresários.

A campanha também busca ampliar a interlocução com lideranças evangélicas. Segundo integrantes do Novo, alguns pastores já gravaram manifestações de apoio a Zema, mas preferiram adiar a divulgação do material para um momento mais próximo do primeiro turno, quando a campanha estiver em fase mais intensa.

Ao contrário de outros adversários de Flávio, como Ronaldo Caiado (PSD), Zema tem recentemente evitado transformar o senador em alvo permanente de ataques públicos (embora em maio ele tenha sido um dos mais vocais contra Flávio quando estourou a crise do filme Dark Horse e a relação do filho do ex-presidente com o banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso).

A estratégia atual do Novo é concentrar o discurso na apresentação da experiência administrativa do ex-governador em Minas Gerais e em propostas para economia, gestão pública, segurança e educação, procurando se consolidar como uma alternativa dentro do campo da direita.

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