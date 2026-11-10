A- A+

Senado Ala do PL identifica baixa adesão a Marinho e tenta fortalecer nome de Tereza para unificar oposição Coordenador da campanha de senador diz trabalhar apenas com possibilidade de vitória

Uma ala do PL passou a admitir que o senador Rogério Marinho (PL-RN) ainda não conseguiu atrair aliados suficientes para fortalecer a sua candidatura à presidência da Casa, que ocorrerá em fevereiro.

Em um cenário de incerteza, parte deles já começa a ver o apoio a Tereza Cristina (PP-MS) como uma aposta mais segura para unificar a oposição.

A parlamentar é vista por esses interlocutores como um nome capaz de dialogar com senadores de centro e de outras correntes políticas.

Embora Marinho siga como candidato oficial do partido, integrantes desse grupo avaliam que parte dos votos contabilizados por seus aliados pode não se confirmar na votação secreta.

A avaliação é que, apesar de o PL ter conquistado a maior bancada do Senado nas eleições de outubro, isso não significa que todos os seus integrantes votarão necessariamente em Marinho.

Aliados do senador já fazem contas sobre os apoios que poderiam reunir, mas há desconfiança entre integrantes da legenda de que parte desses compromissos não se concretize.

Para esse grupo, insistir em uma candidatura sem respaldo suficiente poderia reduzir o espaço do partido nas negociações para a próxima legislatura.

Escolhido para coordenar a campanha de Marinho, o senador Efraim Filho (PL-PB), no entanto, considera precipitada qualquer articulação que parta da hipótese de derrota do candidato do PL. Segundo ele, o grupo segue concentrado na construção dos apoios necessários para vencer a disputa.

— Trabalhamos apenas com a possibilidade de vitória — disse ao Globo.

Outra possibilidade que entrou no radar de integrantes do PL é reivindicar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em uma eventual negociação sobre o comando do Senado.

Caso o partido não consiga eleger Marinho, deveria buscar uma posição estratégica na estrutura da Casa, em vez de ficar sem participação nas principais decisões.

A CCJ terá papel importante na próxima legislatura por ser responsável por analisar a constitucionalidade de propostas legislativas, examinar projetos de emenda à Constituição e realizar sabatinas de indicados ao Supremo Tribunal Federal (STF), entre outras autoridades.

O colegiado também participa da análise de matérias sensíveis para governo e oposição, o que faz de sua presidência um posto de interesse nas articulações políticas.

A discussão ocorre enquanto Marinho e Tereza mantêm suas candidaturas e aliados de ambos trabalham com a possibilidade de um acordo para evitar a divisão dos votos da oposição.

Os dois senadores aguardam encontros com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, para recebê-los na residência onde cumpre prisão domiciliar, em Brasília. Até esta terça-feira, o pedido ainda não havia recebido resposta.

Pelo acordo em discussão, Marinho e Tereza continuarão buscando apoios e, mais perto da eleição, deverão comparar suas contagens de votos.

Aquele que reunir mais adesões permanecerá na disputa, enquanto o outro abrirá mão da candidatura e evitará movimentos que possam prejudicar o aliado.

A expectativa é que essa avaliação ocorra na segunda quinzena de janeiro.

Marinho teve sua candidatura lançada oficialmente pela oposição na semana passada.

O PL terá 29 senadores na próxima legislatura e, somado aos três integrantes do Novo, reunirá 32 cadeiras.

Para conquistar a presidência da Casa, são necessários pelo menos 41 dos 81 votos, em votação secreta.

Veja também