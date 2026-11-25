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Câmara dos deputados Ala do PL ligada a Valdemar reconhece derrota na tentativa de compor com Motta Decisão foi tomada em reunião feita com a bancada deputados

O grupo do PL que tentava articular o apoio à reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) como presidente da Câmara desistiu de tentar um acordo com o partido nesse sentido. Essa ala da legenda reconhece que não há como reverter a vontade da maioria da sigla, que é de apoiar uma candidatura de oposição a Motta.

O martelo foi batido em uma reunião feita nessa terça-feira à noite e a decisão foi comunicada pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), ao resto dos deputados da bancada. De acordo com relatos de quem participou da reunião, mesmo os que discordaram da posição deram aval porque reconhecem que são minoria.

O partido ainda vai decidir quem vai apoiar para o comando da Casa. Além de uma candidatura própria do PL é também tentado um acordo para que um parlamentar de partido do Centrão próximo da oposição seja o candidato do grupo.

Um nome avaliado é o de Pedro Lupion (Republicanos-PR), que tem resistido a disputar o cargo.

Caso a legenda decida ter candidato próprio, outros nomes cotados são o de Sóstenes, Zé Trovão (SC), Cabo Gilberto (PB) e Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP).

Outra opção é apoiar um candidato do Novo, único partido até agora que decidiu que não vai estar com Motta. A sigla lançou o deputado eleito Paulo Martins (PR) como candidato.

Um dos principais deputados do partido que queria compor com Motta é Altineu Cortes (PL-RJ), primeiro vice-presidente da Casa. O parlamentar é próximo do presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

O dirigente nacional do PL, no entanto, tem dito que não tem posição e que a escolha dele seria a escolha da maioria do partido.

Há duas semanas, Valdemar havia divulgado um vídeo em que disse que a posição do PL sobre a Câmara ainda não havia sido tomada e que ele próprio não tomou nenhuma opinião.

Por outro lado, no mesmo vídeo há também trechos de um discurso do presidente do PL em que ele aponta as desvantagens de não se fazer uma aliança com Motta.

Parlamentares que desejavam um acordo com Motta veem um cenário em que o partido vai ficar sem comissões de destaque caso o presidente da Câmara vença. Eles veem pouca viabilidade em uma candidatura alternativa.

A ala mais ligada ao bolsonarismo, no entanto, critica qualquer aproximação com Motta por conta da aliança que ele fez com o PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial.

O grupo, que representa a base mais ideológica da legenda, conseguiu ter maioria dentro do PL.

Hoje, Motta tem em seu entorno um bloco que conta com Republicanos, União Brasil, PP, PSD, MDB, PSDB, Cidadania e Podemos. Além do grupo, PSB, PDT e as federações PT-PCdoB-PV e Solidariedade-PRD também anunciaram apoio ao presidente da Câmara.

O apoio do PL a Motta em 2025 garantiu ao partido a ocupação dos principais espaços na Casa Legislativa. É da legenda do ex-presidente Bolsonaro a a primeira vice-presidência da Câmara, cargo de Altineu, e posto mais relevante da Mesa Diretora após a presidência.

O PL também tem o comando da Comissão de Saúde, com o deputado Giovani Cherini (RS), da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança, e da Comissão de Segurança Pública, com o deputado Coronel Meira (PL-PE).

A Comissão de Saúde é cobiçada porque concentra boa parte das emendas de comissão, que dão poder ao partido que o controla porque esse tipo de emenda é usado nas negociações políticas da Casa e sua distribuição passa por acordo entre os líderes partidários e a cúpula da Câmara.

Já os colegiados de Relações Exteriores e de Segurança costumam ser usados pelo PL para desgastar o governo, com a convocação de ministros da área.

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