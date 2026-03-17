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Política Ala do PSD vê Ratinho Junior consolidado como candidato e espera anúncio para semana que vem Governador do Paraná é o que melhor se posiciona em pesquisas de intenção de voto

Uma parte da cúpula do PSD avalia que o governador do Paraná, Ratinho Junior, será escolhido como candidato a presidente pela legenda. O anúncio deve ser feito no próximo dia 25, na semana que vem.

Ratinho disputa a escolha do partido com os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de Goiás, Ronaldo Caiado. Entre os três, o governador do Paraná é quem possui o desempenho menos ruim nas últimas pesquisas eleitorais.

No último levantamento feito pelo Datafolha, Ratinho pontuou 7% em um cenário de primeiro turno, enquanto Caiado obteve 4% e Leite alcançou 3%.

A maior parte dos integrantes do PSD evita falar publicamente sobre o assunto e diz que a escolha ainda não foi sacramentada. Quando perguntado, o presidente da sigla, Gilberto Kassab, diz a aliados que o martelo não foi batido e não há um dia marcado ainda para o anúncio.

Os três governadores participaram no último domingo de um debate promovido pela Band. No sábado, Caiado fez um evento em Goiás, em que Kassab estava presente e que marcou sua filiação ao partido.

A decisão do PSD acontece em meio a consolidação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois têm polarizado as últimas pesquisas eleitorais.

Inicialmente Kassab disse que o partido definiria o candidato até o dia 15 de abril, mas depois ele recuou e antecipou o prazo, declarando que a decisão será feita até o fim deste mês.

Em meio a indefinição do PSD, Flávio Bolsonaro e o PL tentaram pressionar o partido a não lançar candidatura. Aliados de Flávio já viam Ratinho como o mais viável dos pré-candidatos do PSD antes mesmo do partido fazer um anúncio e procuraram ele para um acordo.

A ideia seria Ratinho abrir mão da candidatura em troca do apoio do PL a seu candidato a governador do Paraná, que deverá ser o secretário das Cidades, Guto Silva (PSD). Ratinho negou o acordo e disse que, se for escolhido candidato pelo PSD, irá aceitar a designação do partido.

Sem o acordo, o PL avalia apoiar o senador Sergio Moro (União Brasil), rival de Ratinho, para o governo do Paraná. O partido de Flávio deve tomar a posição no estado até quinta-feira.

Na última sexta-feira, Kassab e Ratinho negaram que a candidatura do partido já esteja definida. Apesar disso, integrantes da legenda em Santa Catarina têm falado publicamente sobre o assunto.

– Ficou ajustado que no dia 25 de março será anunciado o nome do Ratinho Junior. Eu faço parte da comissão de escolha. Evidentemente, respeitando os outros dois grandes governadores, eu optei pelo Ratinho Junior, que é de centro-direita como eu. Esse é o caminho que o eleitorado deseja – disse o ex-governador e ex-senador Jorge Bornhausen em entrevista coletiva.

O presidente do PSD em Santa Catarina, Eron Giordani, também disse que o PSD decidiu pela escolha de Ratinho

Na semana passada, Ratinho publicou nas redes sociais um texto em que tenta se posicionar nacionalmente nas eleições.

“Precisamos pensar o país de forma diferente. O problema do Brasil hoje, em especial na área pública, é que ele é um grande elefante: pesado, lento e que come demais. Temos que fazer o país avançar, diminuir a máquina pública e parar de aumentar impostos. Tudo isso discutindo metodologia, com planejamento e de forma transparente. Os brasileiros não aguentam mais tanto aumento de imposto e, o pior, sem ver progresso no que realmente importa, naquilo que melhora de verdade a vida das pessoas”, declarou.

Em outra postagem, também feita na semana passada, Ratinho comemorou uma pesquisa que indica que ele tem um bom desempenho entre eleitores do Sul e Sudeste. “Obrigado, Brasil. Vamos juntos virar a página e construir o Brasil potência. TMJ”, disse.

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