Ala do STF vê pressão para que delação de Vorcaro atinja Moraes e amplia tensão na Corte
Ministros avaliam que críticas ao acordo e timing da proposta indicam tentativa de direcionar investigações
A apresentação da proposta de delação premiada do empresário Daniel Vorcaro à Procuradoria-Geral da República (PGR) e à Polícia Federal (PF) abriu uma nova frente de tensão no Supremo Tribunal Federal (STF). Em meio ao racha interno na Corte, uma ala de ministros vê pressão para que o cardápio de delação produza elementos que atinjam o ministro Alexandre de Moraes.
Reservadamente, integrantes do tribunal afirmam que a reação ao acordo — marcada por críticas e por cobranças sobre o seu conteúdo — e o próprio timing da entrega reforçam a leitura de que há uma tentativa de direcionar o alcance da colaboração.
Ministros ouvidos pelo Globo apontam que não é comum que, poucas horas após a entrega da proposta, já surjam críticas ao material, ainda que de forma reservada. Na avaliação desses magistrados, o movimento pode indicar resistência prévia aos elementos apresentados, sem que tenha havido uma análise aprofundada.
Segundo esses relatos, mais do que o conteúdo ainda sigiloso da proposta, o ambiente em torno da delação passou a ser visto como instrumento de pressão dentro e fora do tribunal. A avaliação é que o caso Vorcaro se soma a outros episódios recentes que expuseram divisões internas no STF, especialmente no contexto das investigações relacionadas ao Banco Master.
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Em caráter reservado, ministros dizem perceber movimentos em diversos sentidos com interesses em extrair da colaboração elementos que possam alcançar Moraes, o que poderia acarretar, futuramente, inclusive, nulidades processuais.
Há ainda a leitura de que houve um "compasso de espera" em movimentações relacionadas ao caso, possivelmente influenciado pelo calendário político recente, como a sabatina frustrada do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao STF.
Ministros também demonstram preocupação com o risco do uso de trechos de eventuais colaborações para pressionar decisões ou constranger integrantes da Corte. Para essa ala, esse tipo de dinâmica tende a agravar o ambiente de desconfiança e a aprofundar o racha interno.
A proposta de delação de Vorcaro ainda será analisada pela PGR e pela PF, que podem pedir ajustes antes de eventual envio ao Supremo. Caberá ao relator avaliar requisitos como legalidade, voluntariedade e utilidade das informações para decidir sobre a homologação.