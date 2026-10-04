Alagoas elege JHC governador no primeiro turno
Candidato obteve 52,09% dos votos válidos, segundo dados do TSE
JHC foi eleito governador de Alagoas neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do PSDB obteve 52,09% dos votos válidos, o equivalente a 873.978 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Até as 21h38, 98,28% das urnas haviam sido totalizadas no estado. Com o resultado, ele está matematicamente eleito.
JHC ficou à frente de Renan Filho (MDB), que recebeu 47,48% dos votos (796.530).
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Na sequência, aparecem os seguintes candidatos:
Lenilda Luna (UP), 0,38%;
Márcio Jambo (Democrata), 0,05%.
A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo de Alagoas.
João Henrique Caldas, o JHC, foi deputado estadual e deputado federal antes de ser eleito prefeito de Maceió em 2020 e reeleito em 2024. Renunciou à prefeitura em abril de 2026 para disputar o governo de Alagoas.
A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).