A- A+

BRASIL Alagoas: prefeito e governador se falam pela primeira vez desde colapso de mina da Braskem Adversários locais, João Henrique Caldas (PL) e Paulo Dantas (MDB) encerram silêncio e marcam reunião no dia seguinte ao rompimento da Mina 18

Sem estabelecer contato entre si desde o início do afundamento da Mina 18 da Braskem, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), e o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), marcaram um encontro para a manhã desta segunda-feira, às 8h, com o objetivo de discutir o rompimento da cavidade.



O anúncio da reunião, porém, não encerrou a guerra fria entre os rivais, que trocaram cobranças e alfinetadas no domingo.

Dantas afirmou que determinará a “desapropriação” da área afetada pelo acidente geológico, “que foi comprada pela Braskem”. Trata-se de uma referência ao acordo firmado entre Caldas e a empresa, prevendo uma indenização de R$ 1,7 milhão ao município.

O documento transfere formalmente à Braskem a posse dos imóveis, mas a empresa não pode edificar “para fins comerciais ou habitacionais”, conforme acordo anterior com o Ministério Público Federal (MPF).

— Determinei a desapropriação daquela área, comprada pela Braskem, para se tornar um grande parque estadual, em respeito à memória de todos (...) atingidos pelo crime da Braskem — disse Dantas.

Caldas, por sua vez, cobrou o governador para que a reunião fosse antecipada para ontem à noite, no gabinete de crise da prefeitura.





“Não dá para deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje”, escreveu o prefeito. "Esse diálogo é muito importante".

Dantas não compareceu neste domingo ao chamado de Caldas, mas enviou uma equipe de secretários ao gabinete do prefeito.

Segundo o governador, a reunião desta segunda-feira, na sede do Executivo estadual, está combinada desde sexta passada, e reunirá outros prefeitos da região metropolitana de Maceió para discutir os impactos do acidente geológico em toda a região.

Veja também

ARGENTINA Plano de Milei na Argentina, dolarização no Panamá tem protagonismo dos bancos e desafios sociais