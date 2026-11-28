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governo Alckmin aceita convite de Lula para comandar Segurança Pública e já articula montagem de equipe Vice quer convidar o promotor Lincoln Gakiya para ocupar uma das secretarias do novo ministério

O vice-presidente Geraldo Alckmin aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o comando do novo Ministério da Segurança Pública, dizem aliados. O anúncio deve ser feito na próxima semana, junto com o da indicação de Camilo Santana para a Casa Civil.

Lula e Alckmin tiveram uma conversa reservada no fim de semana passado sobre o futuro do vice no governo. Segundo o relato de aliados, o presidente falou sobre os desafios da segurança pública e lembrou do período em que Alckmin foi governador de São Paulo.

Um dos atributos do vice que pesaram na escolha de Lula é o bom trânsito entre os governadores. A ideia é que Alckmin mantenha uma articulação mais próxima com chefes do Executivo, incluindo de partidos da oposição.

Outro fator que pesou na decisão do presidente foi a experiência prévia de Alckmin como governador de São Paulo por mais de 12 anos, distribuídos por quatro mandatos. Na segurança pública, ele ampliou o sistema penitenciário e o isolamento de lideranças de facções criminosas.

A criação do novo ministério no governo Lula ocorre após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que redefiniu as competências de estados, municípios e da União no combate ao crime e estabeleceu novas regras de cooperação entre os entes federativos.

A entrega de um plano de segurança pública com resultados concretos para a população é vista por Lula como um caminho para se aproximar de uma parcela do eleitorado que está distante do PT.

Um das ideias do vice é convidar o promotor Lincoln Gakiya para ocupar uma das secretarias do ministério. Integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo, Gakiya tem mais de duas décadas de atuação no combate ao crime organizado.

Aliados de Alckmin temem que, após o anúncio de sua nomeação, o vice seja alvo de críticas pelo crescimento do PCC durante seus mandatos como governador de São Paulo. Também receiam uma reação da ala mais à esquerda do PT caso Alckmin adote uma postura mais dura no combate ao crime.

No Planalto, voltou a circular nos últimos dias uma declaração feita por Alckmin quando era governador.

Após uma operação da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), tropa de elite da PM de São Paulo, que deixou nove mortos e oito presos em setembro de 2012, o então governador declarou:

— Quem não reagiu está vivo.

Apesar dessas críticas, a importância estratégica que Lula atribui à nova pasta levou o presidente a escalar o vice para comandá-la.

A ideia é que Alckmin forme a espinha dorsal do quarto mandato de Lula, ao lado de Camilo Santana na Casa Civil e Luiz Carlos Trabuco na Fazenda.

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