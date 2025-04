A- A+

Avaliação Alckmin atribui queda de popularidade do Lula a "seca brutal e calor infernal" Hoje, são 56% os que rejeitam a gestão do governo federal, contra 41% que dizem aprová-la, segundo a Quaest

O vice-presidente Geraldo Alckmin atribuiu a queda na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à inflação gerada por problemas climáticos. Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, disse nesta quinta-feira (3) que a previsão para este ano é positiva, com expectativa de clima mais favorável e uma safra recorde, o que pode contribuir para a queda no preço dos alimentos.

— Em relação às pesquisas, primeiro nós estamos no meio do mandato. Segundo, nós tivemos dois fatos que impactam a inflação, especialmente de alimentos: um é o clima, nós tivemos no segundo semestre uma seca brutal e calor infernal, então cai a safra e, caindo a safra, o preço sobe. De outro lado o dólar. O dólar chegou a R$ 6,20, isso impacta os custos de produção.

Pesquois Genial/Ques desta semana aponta que, hoje, são 56% os que rejeitam a administração de Lula, contra 41% que dizem aprová-la, segundo a Quaest. As taxas eram de 49% e 47%, respectivamente, na última pesquisa, em janeiro. Em outra pesquisa, a Quaest apontou que Lula permanece na liderança das intenções de voto, mas com uma margem menor em relação aos seus adversários do que tinha em levantamentos anteriores.

Lula como candidato à reeleição

Ao falar sobre as eleições de 2026, Alckmin afirmou ser natural que Lula seja candidato à reeleição.

— Ele tem experiência, liderança, é o único brasileiro três vezes presidente. Eu diria, hoje, é o favorito.

Questionado sobre a possibilidade de voltar como vice em uma eventual chapa, Alckmin preferiu não comentar.

O vice-presidente também comentou sobre o atual momento do governo e defendeu que é preciso agir com humildade diante das críticas. Ele reconheceu que o país enfrentou um período difícil, especialmente por causa da inflação nos alimentos, mas destacou que o governo reagiu com rapidez. Segundo ele, o controle da inflação é essencial, pois ela atinge com mais força a população de baixa renda, fazendo com que o salário perca valor diante da alta dos preços.

Segundo Alckmin, o governo está tomando as medidas necessárias para melhorar a economia e recuperar a confiança da população.

