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Governo Federal

Alckmin autoriza emprego das Forças Armadas em apoio a eleições suplementares de Roraima

Pleito está marcado para o dia 21 de junho

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O vice-presidente da República, Geraldo AlckminO vice-presidente da República, Geraldo Alckmin - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, editou decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para prestar apoio logístico nas eleições de Roraima. O pleito está marcado para o dia 21 de junho. O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), informa que "o emprego das Forças Armadas observará os termos de requisição do Tribunal Superior Eleitoral".

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