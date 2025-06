A- A+

PESQUISA Alckmin culpa seca e dólar por resultado ruim do governo em pesquisa: 'Retrato do momento' "Eu acho que a gente deve emprestar pesquisa como um estímulo para trabalhar mais. Esse é o recado", afirmou o presidente em exercício

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira, 6, que o resultado da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta semana, que apontou o pior patamar na desaprovação da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), serve como um estímulo para o governo trabalhar mais. Alckmin repetiu ainda que pesquisas são um "retrato de momento".

"Pesquisa é retrato de um momento. O que nós tivemos no final do ano e no começo do ano? O Brasil sofreu uma seca enorme, uma grande seca. Houve uma queda de produção, aumento do preço de alimento. E o dólar disparou. Com as questões estadunidenses, chegou a R$ 6,20", disse.

"Tudo isso passou. O dólar ontem estava a menos de R$ 5,60. A inflação vai cair. Vai melhorar o poder de compra da população. E a safra vai ser recorde. Nós vamos ter uma safra 10% maior este ano. E o governo está trabalhando. Eu acho que a gente deve emprestar pesquisa como um estímulo para trabalhar mais. Esse é o recado", emendou.

Ele participou da inauguração da unidade de reciclagem do Grupo Moura, em Belo Jardim (PE). Como mostrou o Estadão/Broadcast, a desaprovação do governo Lula atingiu o pior patamar numérico desde o início do mandato petista, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada na última quarta-feira, 4. O índice chegou a 57%, contra 40% que aprovam a gestão feita pelo petista. Ambos os percentuais oscilaram um ponto percentual, dentro da margem de erro de dois pontos - eram 56% e 41%, respectivamente, na rodada da pesquisa em março.

Veja também