Qui, 15 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta15/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
vice-presidente

Alckmin defende maioridade penal de 16 anos para crimes graves e rejeita "anistia a poderosos"

Ao abordar o enfrentamento ao crime organizado, o vice-presidente defendeu o endurecimento das punições e destacou a estrutura de penitenciárias federais

Reportar Erro
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo AlckminO vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), defendeu nesta quinta-feira, 15, a redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes graves, como homicídio e latrocínio.

"Eu defendo 16 anos para crimes graves, latrocínio, homicídio, crimes contra a vida. Agora, o que não pode é querer reduzir pena para gente poderosa", disse em coletiva de imprensa antes de encontro com empresários em Salvador.

Alckmin disse que a igualdade perante a lei é um princípio republicano e afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não interfere politicamente para favorecer pessoas. "A lógica da República é que todos são iguais perante a lei", declarou.

Leia também

• Alckmin celebra fim da 6x1 e aumento do teto do MEI antes de encontro com empresários na BA

• Em Aparecida, Alckmin pede isenção da Justiça Eleitoral

• Em Aparecida, Alckmin anuncia construção de 'Caminho da Fé' na Dutra

Ao abordar o enfrentamento ao crime organizado, o vice-presidente defendeu o endurecimento das punições e destacou a estrutura de penitenciárias federais. Segundo ele, quatro das cinco unidades existentes hoje foram construídas em governos de Lula.

"Nós vamos trabalhar muito no novo mandato e trabalhar contra o crime organizado", disse. Alckmin também citou a tramitação da PEC da Segurança Pública como um avanço no combate à criminalidade.

O vice-presidente mencionou ainda o caso Banco Master para defender a atuação do governo federal. Atribuiu ao governo Lula o fechamento da instituição e a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro.

"É bom lembrar que o Banco Master nasceu no governo Bolsonaro, cresceu no governo Bolsonaro. Quem fechou o banco e prendeu o banqueiro foi o governo do presidente Lula. Nós temos espírito republicano. A lei é para todos. Essa é uma segurança para a sociedade", afirmou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter