Alckmin defende mandato para ministros do STF

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O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu nesta terça-feira (5), em entrevista à Globo News, a criação de mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A fala ocorre em meio ao debate de uma nova proposta de reforma do Judiciário, colocada em pauta após a mobilização do ministro Flávio Dino.

A sugestão também é feita em momento de desgaste da Corte em meio às apurações do caso Master e após a rejeição do indicado de Luiz Inácio Lula da Silva, Jorge Messias, ao STF.

— Tem que ter mandato (para o STF). Esse negócio de vitaliciedade, sempre defendi mandato. Cumpre o mandato, prestou serviço ao país; substitui, coloca outro. Acho que é um bom caminho na reforma do judiciário — disse o vice.

Hoje, os ministros da Corte são obrigados a se aposentar aos 75 anos.

Alckmin também falou da rejeição do advogado-geral da União (AGU). Messias foi indicado por Lula para assumir a vaga de Luís Roberto Barroso, mas teve apenas 32 a favor de seu no Senado, sete a menos do que o necessário.

Alckmin disse que não é possível dizer se houve um acordo entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e partidos que possuem participação no governo Lula.

— Eu não tenho como provar acordinho ou acordão. Agora, são fatos que chamam atenção. Foram partidos que a gente achava que iam votar conosco e que não votaram. Não vou falar partido, vou falar senadores.

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