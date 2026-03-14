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eleições 2026 Alckmin defende que candidaturas de Haddad e Tebet são muito bem-vindas Vice-presidente evitou confirmar se será candidato neste ano

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado, 14, que as candidaturas dos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento) são bem-vindas, mas evitou confirmar se será candidato. Ele participa de visita a concessionária da Scania no entorno de Brasília.

"Em relação às candidaturas, são muito bem-vindas. Tanto o ministro Haddad quanto a ministra Tebet têm espírito público, experiência, competência. Preparados para servir a população. Ser candidato é um ato de amor ao próximo. Diz que na vida não basta viver. É necessário conviver e participar. E eles contarão conosco nessa boa campanha cívica", afirmou.

O vice-presidente não quis responder se ele também será candidato. A tendência é que ele seja o segundo nome da chapa governista ao Senado por São Paulo, junto com Tebet, mas afirmou que é preciso aguardar.

Já o ministro da Fazenda deve concorrer ao governo estadual, disputando com Tarcísio de Freitas e garantindo palanque ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no maior colégio eleitoral do País.



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