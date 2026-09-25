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Alckmin defende tradições católicas após boato contra Flávio sobre Nossa Senhora Aparecida

Em sua rede social, Flávio negou a intenção de adotar retirar de Nossa Senhora Aparecida a condição de padroeira do Brasil

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Geraldo Alckmin, vice-presidente da RepúblicaGeraldo Alckmin, vice-presidente da República - Foto: Douglas Magno/AFP

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que "as tradições religiosas estarão protegidas" e defendeu as tradições católicas em um vídeo publicado na rede social X, nesta sexta-feira (25). Na gravação, Alckmin diz ter recebido mensagens de "católicos preocupados".

Alckmin faz referência, sem mencioná-la diretamente, a boatos que circulam na internet desde a quinta-feira (24) segundo os quais o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, retiraria de Nossa Senhora Aparecida a condição de padroeira do Brasil.

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"Enquanto o presidente Lula e eu estivermos governando este País, as tradições religiosas, tão sagradas para as famílias brasileiras, estarão protegidas e preservadas", disse. Alckmin acrescentou: "Defendemos que o Brasil é um País que tem respeito por todas as religiões e capaz de conservar pacificamente as tradições católicas".

Em sua rede social, Flávio negou a intenção de adotar a medida relacionada à Nossa Senhora Aparecida. A história é falsa. O projeto em questão foi apresentado pelo então deputado federal mato-grossense Victório Galli (filiado à época ao MDB) em dezembro de 2007. A proposta foi arquivada em 2008.

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