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vice-presidente Alckmin diz que Lula fará reforma do Judiciário, defende mandatos e fala em código de ética Declaração foi feira em coletiva em Salvador, antes de um encontro com empresários baianos

O vice-presidente e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta quinta-feira, 15, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará reformas política e do Judiciário se for reeleito. Em coletiva em Salvador, antes de um encontro com empresários baianos, Alckmin também defendeu a adoção de mandatos e de um código de ética para integrantes do Judiciário

Questionado sobre a suposta ingerência de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nas eleições e denúncias envolvendo a Meta, o vice-presidente demonstrou preocupação e ressaltou a importância da imparcialidade da Justiça Eleitoral. "A Justiça Eleitoral foi uma conquista. Então é preciso ter isenção e segurança jurídica. É isso que se espera", afirmou.

Alckmin afirmou que Lula pretende promover mudanças no sistema político e no Judiciário. "E o presidente Lula, como fez a reforma tributária, vai fazer a reforma política e a reforma do Judiciário", declarou. O vice-presidente defendeu ainda a adoção de mandatos de duração determinada e de um código de ética para integrantes do Judiciário, citando modelos europeus.

O vice-presidente também destacou a importância das instituições democráticas e da liberdade de imprensa. "A democracia ouve, dialoga. Ela não impõe. Os poderosos, os milionários, os autoritários impõem a sua vontade. A democracia é o povo que se manifesta e o governo ouve", afirmou.

Ao encerrar a coletiva, Alckmin defendeu maior responsabilidade por parte das autoridades. "Quanto maior a autoridade, quanto maior o poder, maior deve ser a responsabilidade", disse.

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