ACORDO Alckmin diz que postura de Lula e agenda de sustentabilidade contribuíram para Mercosul-UE O Conselho Europeu aprovou a assinatura nesta sexta-feira

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que a postura do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a presidência rotativa do Mercosul contribuiu para o avanço do acordo comercial entre o bloco e a União Europeia (UE). O Conselho Europeu aprovou a assinatura nesta sexta-feira.

Indagado sobre as ações que contribuíram para a aprovação, durante uma entrevista coletiva, Alckmin respondeu: "O empenho do presidente Lula, como presidente do Mercosul, lutando pelo multilateralismo, e a mudança da postura do Brasil em termos de sustentabilidade, o compromisso do Brasil em acabar com o desmatamento."

