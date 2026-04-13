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JORNADA Alckmin diz que redução de jornada precisa considerar especificidades, mas é luta correta O vice-presidente ainda voltou a ressaltar que com a produtividade trazida pela adoção da IA, a redução das horas trabalhadas se tornou uma tendência mundial

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 13, durante encontro com lideranças sindicais, que a luta pela redução da jornada de trabalho precisa levar em conta especificidades. Ele salientou, no entanto, que a batalha pelo fim da escala 6X1 é correta.

Mais uma vez, Alckmin destacou que, com a mecanização de processos e a produtividade trazida pela adoção da inteligência artificial, a redução das horas trabalhadas se tornou uma tendência mundial.

"Se nós podemos fazer mais com menos gente - as fábricas produzem mais com menos gente, o campo produz mais com menos gente -, é óbvio que você vai ter uma jornada um pouco menor. Essa é uma tendência mundial", disse o vice-presidente, em discurso na sede da União Geral dos Trabalhadores (UGT).

Alckmin observou, ao falar sobre o fim da escala de trabalho 6X1, que é preciso considerar algumas especificidades, porque "não é tudo igual".

"Então, se analisam as especificidades. Mas é uma luta correta que o mundo inteiro está fazendo e que o presidente Lula tem compromisso com a questão da jornada do trabalho", declarou o vice-presidente.



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