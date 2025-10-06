A- A+

OTIMISMO Alckmin diz que reunião de Lula com Trump foi melhor do que o esperado Ainda não há, entretanto, uma nova reunião marcada

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira, 6, que o governo está "otimista" após a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Foi muito boa a conversa, melhor do que nós esperávamos. Então, estamos muito otimistas aí que a gente vai avançar", afirmou.

Conforme nota do Palácio do Planalto, Lula solicitou a Trump a "retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras".

Segundo Alckmin, Lula disse a Trump que as sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) não são justas. "O presidente Lula colocou que as sanções aos ministros não são justas e que isso também deveria ser rediscutido", afirmou.

Ainda não há, entretanto, uma nova reunião marcada. Ele apenas disse que agora as conversas seguirão entre os ministérios e até entre Lula e Trump, porque ambos trocaram telefones pessoais.

Os líderes dos dois países "acordaram encontrar-se pessoalmente em breve", de acordo com o Planalto. Lula sugeriu um encontro presencial durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia, reiterou o convite a Trump para participar da COP-30, em Belém (PA), e se dispôs a viajar aos Estados Unidos.



