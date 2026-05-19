BRASÍLIA
Alckmin é vaiado em evento com prefeitos em Brasília
Alvo de protestos em anos anteiores, Lula não compareceu
O vice-presidente Geraldo Alckmin foi vaiado ao ser chamado para discursar na abertura das Marchas dos Prefeitos que é realizada em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi viado ao anos anteriores do evento, não compareceu.
Depois das vaias, parte da plateia aplaudiu Alckmin antes que ele começasse a discursar. O vice-presidente disse que Lula receberá na quarta-feira o presidente Confederação Nacional de Municípios (CNM) é Paulo Ziulkoski, que organiza a marcha.